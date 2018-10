Filip doporučí, aby KSČM podpořila rozpočet

Komunističtí poslanci by měli ve Sněmovně podpořit státní rozpočet na příští rok. Stranickým orgánům i poslancům to doporučí předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Návrh, který už leží ve Sněmovně, totiž počítá se splněním čtyř ze sedmi podmínek KSČM pro podporu menšinové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).

Filip to řekl v nedlěi v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. »Ze sedmi základních podmínek, které jsme měli pro jednorázovou podporu vládě, máme ve státním rozpočtu splněny nejméně čtyři,« řekl Filip s tím, že jde o zvýšení minimální mzdy, růst mezd a valorizaci důchodů, vykoupení akcií vodárenských společností a ochranu přírodního bohatství, tedy vznik sekce přírodního bohatství a energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu. »Nechci, aby se opakovala situace s OKD, situace s lithiem. Jednání, které přinese kritiku jednání 90. let, by se mělo odehrát ve Sněmovně už tento týden, tak abychom dosáhli změny trestního zákona a prodloužení promlčecí doby v privatizačních kauzách, které vedly k tomu, že tento stát je zadlužen,« prohlásil Filip. Základní věci státního rozpočtu podle něj k podpoře jsou. Předseda komunistů však zdůraznil, že politické rozhodnutí stranických orgánů zatím nepadlo. On však Výkonnému výboru ÚV KSČM i poslaneckému klubu doporučí hospodaření státu na příští rok podpořit. »Jsme v situaci tolerance vlády, to neznamená, že jí budeme dávat nadále důvěru. Hlasujeme podle našeho volebního programu,« zdůraznil Filip. Pro příklad zvolil státní závěrečný účet za rok 2017, KSČM nehlasovala pro rozpočet 2017. »A v rozpočtovém výboru KSČMnyní nehlasovala ani pro státní závěrečný účet tohoto roku. Za hospodaření v této době neneseme odpovědnost, « uvedl Filip.

Erár má hospodařit se schodkem 40 miliard korun, což je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí. Pro letošek je schválený schodek 50 miliard, loni byl 60 miliard, ale ve skutečnosti skončil rozpočet zhruba šestimiliardovým schodkem. Prioritami rozpočtu jsou podle vlády investice, zvyšování životní úrovně seniorů a růst platů ve státní správě. Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 mld. Kč úřad počítá i v letech 2020 a 2021. V prvním čtení by o návrhu měli zákonodárci diskutovat koncem října.

Proti zájmům ČR



Přijetí německého poslance z Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně prezidentem Milošem Zemanem je proti českým národním zájmům. V pořadu se na tom shodli Vojtěch Filipa a předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Vadí jim, že AfD zpochybňuje tzv. Benešovy dekrety. Zeman přijal českého rodáka Bystroně společně s bývalým poradcem amerického prezidenta Donalda Trumpa a příznivcem krajní pravice Stevem Bannonem (zastával funkci Trumpova strategického poradce, odvolán byl loni) 23. září. Při nedávné návštěvě Německa Zeman AfD za názory na Benešovy dekrety zkritizoval, jsou podle něj proti zájmům ČR. Vojtěch Filip přijetí zástupce AfD na zámku v Lánech podle svých slov nepochopil. »Kde se ocitl v tuto chvíli, když přijal pana Bystroně, mi není jasné. To je věc, která je zásadně proti českým národním zájmům,« řekl Filip. Zkritizoval exprezidenta Václava Klause, který AfD několikrát podpořil. Poukázal na to, že AfD nechce respektovat mezinárodní smlouvy, kterými jsou ČR a Německo vázány, a nechápe proto, jak s nimi český politik může spolupracovat.

(ku)