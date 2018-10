Ilustrační FOTO - pixabay

Další případ západonilské horečky

Testy potvrdily západonilskou horečku u muže, který je hospitalizován v Nemocnici Břeclav.

Informovala o tom mluvčí nemocnice Táňa Svobodová. V nemocnici v srpnu zemřela na západonilskou horečku dvaasedmdesátiletá žena, byla prvním pacientem, který se nemocí prokazatelně nakazil na českém území. Ani nemocný muž podle informací ČTK nepobýval v zahraničí, nakazil se tedy zřejmě také v tuzemsku. Podle Svobodové nemocnice dočasně zastavila odběry krve na transfuzním oddělení.

Pacient je v současnosti na infekčním oddělení. »Je již ve stabilizovaném stavu. O jeho propuštění se uvažuje,« uvedla Svobodová. »Mohlo by to být tento týden,« dodala. Nemocnice další opatření nechystá. »Choroba je přenositelná pouze určitým druhem komárů. Zatím nebyl prokázán přenos z člověka na člověka,« podotkla mluvčí. Nemocnice podle ní jedná s hygieniky, kteří by měli vydat doporučení dalšího postupu týkající se provozu transfuzního oddělení. Břeclavská nemocnice zatím nebude krev od pacientů odebírat, ale bude ji nejspíš nakupovat.

Onemocnění způsobuje vir označovaný jako západonilský virus, který přenášejí zejména komáři rodu Culex. Inkubační doba je tři až 14 dnů. Virus může dětem, starším lidem a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých lidí nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan.

Podle odborníků je virus opakovaně nalézán i u komárů, ptáků nebo koní v České republice, mnozí považovali jen za otázku času, kdy se nakazí někdo přímo v tuzemsku. V Řecku, Itálii, Maďarsku, Srbsku a dalších evropských státech je letos podle odborníků abnormálně vysoký počet případů této choroby.

Západonilskou horečkou se v minulosti v roce 2007 na Kypru nakazil i herec Pavel Nový. Několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se znovu učil chodit.

