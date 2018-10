Rozhovor Haló novin s radním města Dubí a kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu Teplice Tomášem Zíkou

Strom republiky po nás zůstane pro další generace

V senátním souboji na Teplicku o křeslo v horní komoře parlamentu se utkáváte s dalšími osmi kandidáty. Jak se v tomto souboji cítíte?

Jako nováčka v senátních volbách mě tento velký počet protikandidátů trochu překvapil. Dlouho před oficiálním přihlášením kandidátů se mluvilo o zhruba pěti. Ale protože mám už přece jen nějaké ty volby za sebou, ať komunální, krajské či parlamentní, není to nic, co by mě vyděsilo.

Mezi kandidáty je i teplická »těžká váha«, primátor a dlouholetý senátor Jaroslav Kubera z ODS, který si do své kampaně zakomponoval zřejmě i svou zlatou svatbu... Vy se však protikandidátů nebojíte. V čem je program, který reprezentujete, lepší než u ostatních kandidátů?

Jde-li o program pro naše voliče, myslím si, že je hlavně o skutečné práci pro naše spoluobčany. A nejedná se pouze o nesplnitelné předvolební slibování, mnohdy blížící se až k hranici nemožného.

Co se týká pana Kubery, řekla jste to v otázce sama – je to »dlouholetý« senátor. Jestli se nemýlím, je v Senátu již od roku 2000. Na začátku letošního roku oslavil své 71. narozeniny. Dle mého mínění patří mezi politiky, kteří si nechtějí připustit svůj věk, odejít z politiky v pravou chvíli a na své místo pustit někoho, koho si za sebe vychovají. V případě úspěchu ve volbách by byl na konci volebního období 77letým senátorem… A pak se divme, co si lidé o Senátu myslí.

Uvedl jste, že KSČM je »takřka jedinou stranou, na kterou se lidé nebojí obrátit s prosbou o řešení svých každodenních starostí«, a její zastupitelé pomáhají. Můžete uvést, jak konkrétně pomáhají?

Ano, alespoň z mé osobní zkušenosti jak v komunální, tak krajské politice to tak skutečně je. Mnohdy se jednalo o pouhou pomoc s papírovou byrokracií. Někdy o pomoc s volnočasovými aktivitami jejich svěřenců. A jindy třeba pomoc při hledání těch správných dveří. A protože my, komunističtí zastupitelé, máme tzv. cejch politiků z lidu, jsme našim občanům zjevně nejblíž.

Teplická organizace KSČM, v jejímž čele stojíte, je známa bohatou činností pro veřejnost, o nichž čas od času píšeme i v Haló novinách. Namátkou vyjímám: cyklojízda ke Dni vítězství, Vatra SNP v Duchcově, podzimní opékačka, václavské zábavy, dubská kuličkiáda, lampionový průvod v Dubí a nyní novinka – vysazení Stromu republiky v Krupce. Komunisté na Teplicku a jejich aktivity jsou tedy občanům všeobecně známi?

Jsem velmi hrdý na to, že jsem se stal předsedou právě takto dobře pracující okresní organizace. Musím tady určitě pochválit všechny naše místní a základní organizace, protože u nás na Teplicku nejen že známe heslo naší strany S lidmi pro lidi, ale my se jím opravdu řídíme. Teď zrovinka v závěru volební kampaně připravuji se svou domácí MO Dubí již patnáctý ročník lampionového průvodu. Jsme město s takřka osmi tisíci obyvateli. Přesto se na této akci scházejí stovky účastníků. Byl i ročník s více jak 1200 lidiček. A obdobně se daří i mnohé další akce, například v sobotu 22. září to byla velmi vydařená opékačka buřtů v Krupce.

Protože se blíží 100. výročí založení ČSR, zajímá mě právě akce vysazení Stromu republiky. Čí to byl nápad, kdo se zúčastnil a s jakým ohlasem?

S tímto nápadem přišel městský výbor z Krupky. Byla to sice komornější akce, ale o to více důležitá, že tu po nás vysazený strom zůstane pro další generace. Zúčastnili se jak zástupci místní, tak okolních organizací, včetně vedení okresního výboru, a zejména pak hejtman Ústeckého kraje Olda Bubeníček. Jeden takový – Lípu tisíciletí - jsme kdysi vysadili i u nás v Dubí na Školním náměstí.

Jaké netradiční akce jste vymyslel se svým týmem pro svou volební kampaň? Není asi náhodné, že na mnoha akcích se doplňujete s kandidátem KSČM na primátora Teplic Jaromírem Kohlíčkem.

Samozřejmě, jako všechno v dnešní uspěchané době, provází potřeba peněz i volební kampaň do Senátu. A tak bychom rádi dělali spousty netradičních akcí, nicméně můžete realizovat jen to, na co máte. Ale i tak všechny akce, které od prázdnin pořádáme, jsou s těmito volbami spjaty. Nově jsme zapojili do internetové a mediální kampaně profesionální agenturu, která nám s volbami pomáhá. A je očividné, že to byla dobrá volba. Na samý závěr kampaně se vydáváme na cestu okresem s radiovozy, měli jsme lampionový průvod a stěžení akci – 1. října volební mítink v Teplicích na náměstí Svobody. Tyto akce jsou tradičně spjaty s kontaktní kampaní. Jaromír se jako kandidát na primátora Teplic stává nedílnou součástí těchto akcí.

Jak se vaše zkušenosti z komunální politiky na úrovni radního města mohou zúročit v Senátu?

Myslím si, že nejen zkušenost radního našeho města, ale všechno, čím jsem za dvacet let v naší straně prošel, a to jak v dobrém, tak i ve zlém, mně dalo sílu a zkušenost jít dopředu a mít možnost to zúročit v práci senátora. Mimo jiné i zkušenost přísedícího u krajského soudu.

Vy sám jako otec máte ve své vlastní péči jednoho ze svých dvou synů, takže jste otcem samoživitelem. Co by se mělo změnit v legislativě v této oblasti? Co obecně s ohledem na vaše zkušenosti z Teplicka by se mělo, třeba i cestou horní parlamentní komory, řešit?

Víte, člověku přijde vše v pořádku v mnoha oblastech života, až do doby, kdy na »vlastní oči« pozná, jak některé věci v našem státě fungují. Ať už to jsou mnohdy složité postupy úřednické byrokracie při žádostech, dá se říct o cokoli, tak přístup těch, co rozhodují o druhých. To ale není problém pouze Teplicka. Je to celorepublikové téma – přiznávání dávek či jejich zneužívání. Pomoc rodinám pečujícím o zdravotně postižené, a to nejen tělesně. Pomoc státu při úhradách životně důležitých zdravotních pomůcek… A i toto by měla být pracovní náplň jak dolní, tak horní komory parlamentu. Ale k tomu je asi potřeba, aby tam neseděli ti, kteří v důsledku délky trvání svých mandátů jsou ke každodenním problémům zaslepení.

Jste také kandidátem na starostu Dubí?

Ano, kandiduji do obecního zastupitelstva jako lídr naší kandidátky.

Vy jste konstatoval, že předvolební boj o voliče je v Dubí mnohde těžší, neboť komunisté kandidují z postu nikoli opozičního, nýbrž koaličního. Co jste svou prací městu Dubí jako radní odevzdal? Co se podařilo?

Je to po delší době (po třech volebních obdobích), kdy nekandidujeme do obecních voleb jako opoziční strana, ale jako součást vedení města. Já osobně jsem, jak již bylo uvedeno, druhým rokem radním Dubí. Jak se říká, je vždy jednodušší pouze opozičně kritizovat, než obhajovat, co se v uplynulém volebním období podařilo. Myslím si, že naše město postupně vzkvétá a je o něj čím dál tím větší zájem. O tom svědčí mnoho nově postavených rodinných domů. Dokonce i vznik zcela nových ulic v Dubí. Takže tu naši politickou práci jako zastupitelé za KSČM neděláme špatně.

Ve svém volném čase se věnujete sportu a mládeži, hlavně fotbalu či pétanque. Jaký smysl má sport pro děti a mladé lidi?

Pokud mi zbývá trocha volného času, věnuji se volnočasovým aktivitám a sportu, především se svým mladším synem Matýskem. Dnes už to není o fotbalu, ale i tak těchto aktivit je mnoho. Letos se nám třeba podařilo vybudovat nové hřiště v Dubí na pétanque. A tak o aktivní chvíle není nouze. Je velmi potřebné odvést dětskou pozornost od monitorů počítačů, tabletu či telefonů a ukázat jim, jak super může být zábava s kamarády, klidně při cvrnkání kuliček.

Monika HOŘENÍ