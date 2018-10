Ilustrační FOTO - Haló noviny

Husarský kousek krajské dopravní společnosti

Situace po vydání nařízení vlády o navýšení minimální zaručené mzdy řidičů vedla v Ústeckém kraji k založení vlastní dopravní společnosti. Se zvýšením mzdy pro řidiče se nedá než souhlasit, ale způsob, jakým to tenkrát Sobotkova vláda udělala, tedy nesystémově, bez přidání peněz a bez respektu k platným smlouvám, celou věc velmi zkomplikoval.

»U nás v Ústeckém kraji jsme měli poměrně čerstvě vysoutěžené desetileté smlouvy s jasnou a závaznou cenou, což nám bránilo, abychom dopravcům jen tak přidali částky, o které si žádali. Tehdy jsem si říkal, že vlastní společnost by na takové situace dokázala reagovat pružněji a kraj by měl veřejnou službu pod kontrolou. Když potom někteří dopravci přišli s tím, že nejsou schopni a ochotni dojezdit desetileté období a chtějí skončit už v polovině roku 2019, založení vlastní společnosti, která by dopravu převzala a zajišťovala, z toho vyšlo jako dobré řešení,« řekl Haló novinám Jaroslav Komínek (KSČM), náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro dopravu. Nakonec myšlenka našla podporu napříč zastupitelstvem. I ostatní uznali, že vlastní dopravce umožní kontrolovat a ovlivňovat zajištění veřejné dopravy, nastavit spravedlivé a motivační podmínky pro řidiče i ostatní personál, zajistit pro občany nejvyšší kvalitu a přitom nebýt pod tlakem soukromých firem.

Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) vznikla vloni s tím, že se postupně připraví na ostrý provoz od poloviny roku 2019. Do té doby si měl ředitel sestavit tým, sehnat řidiče a autobusy, zajistit prostory, servis a další náležitosti. Od jara letošního roku se ale značně vyhrotily vztahy s jedním z dopravců, se společností TD BUS, dříve Busline. »Tato firma se sice zavázala, že bude jezdit do 30. června 2019, ale letos opět navyšovala požadavky na přidání peněz, výrazně zhoršila své služby, např. vynechávaly spoje a autobusy nebyly dobře udržované. Nakonec začal TD BUS vyhrožovat tím, že ukončí zajišťování dopravy pro kraj už od 1. září. Abychom se vyhnuli této uměle vyvolávané krizi, rozhodli jsme se uspíšit rozjezd DSÚK,« uvedl Komínek.

Rychlé řešení

V ohromném časovém tlaku a v nedokonalých podmínkách se podařilo managementu firmy vše připravit tak, aby od 15. září mohly pod hlavičkou DSÚK vyjet autobusy ve dvou oblastech kraje. »Autobusy jsme si zatím museli pronajmout, protože za měsíc se nedá udělat ani řádná soutěž na dodavatele, natož aby je někdo vyrobil. Řidiče jsme převzali od TD BUS, další máme domluvené a měli by v nejbližších měsících nastoupit. Bereme to tak, že musíme našim občanům zajistit službu, na kterou se mohou spolehnout, a také zabránit odlivu řidičů, aby neutíkali do jiných oblastí. To je právě úkolem Dopravní společnosti Ústeckého kraje,« připomněl Komínek. Zdůraznil, že současné zajištění dopravy v oblastech Ústecko a Děčínsko je krizovým řešením situace způsobené společností TD BUS a.s. Z tohoto důvodu se ještě nějakou dobu budou objevovat autobusy bez odbavovacího zařízení, jehož montáž již však postupně probíhá, a některé autobusy nejsou nízkopodlažní. Jedná se však o přechodné řešení. Ústecký kraj se snaží mít svou dopravu maximálně vstřícnou i pro osoby s omezenou schopností pohybu a v probíhajícím výběrovém řízení na nákup vlastních autobusů samozřejmě požadoval všechny autobusy nízkopodlažní.

Start se vydařil

Profesionálních řidičů v republice chybějí tisíce. Do posledních dnů před samotným spuštěním provozu to vypadalo, že řidičů nebude dost a k nějakým, byť pokud možno minimálním, výpadkům dojde. »Ale mohu s hrdostí říci, že se tyto prognózy nenaplnily a DSÚK od prvního dne zajišťuje 100 procent spojů v oblastech Ústecka a Děčínska. To je oproti provozu TD BUS výrazné zlepšení. Zpočátku pomohl, kdo mohl. Sám jsem odjezdil několik turnusů, střídal mě ředitel, ale postupně se díky kvalitní práci celé společnosti podařilo situaci stabilizovat. Máme rozjednané a slíbené nové nástupy. A co je nejdůležitější, řidiči, kteří přišli od TD BUS a tak trochu nevěděli, co je čeká, jsou u nás spokojení a chtějí zůstat,« pochvaluje si Komínek. Ztížené podmínky na začátku jen potvrdily, že zastupitelé měli šťastnou ruku při výběru ředitele. Ten si kolem sebe sestavil schopný tým a já nepochybuji, že se k nám budou hlásit další řidiči, až se dozvědí, jaké podmínky jim nabízíme, je přesvědčen náměstek hejtmana. Nejdůležitější je nyní podle něho zajistit si vlastní autobusy, aby se nemusel platit nájem. »Běží nám výběrové řízení a já už se těším, až někdy na jaře vyjede po Ústeckém kraji zbrusu nová flotila pěkných moderních vozů,« upřesnil Komínek.

Řidiči se vracejí

Už mnohokrát bylo řečeno, že všichni dopravci se potýkají s personálními problémy. Také DSÚK chce a potřebuje nabírat řidiče, případně si vychovat třeba úplně nové, mladé z absolventů středních škol. »Osobně mě těší, že se třeba chtějí vrátit bývalí zaměstnanci BusLine, kteří utekli do jiného segmentu dopravy a nyní se k nám chtějí přidat«, svěřil se Komínek. Ve chvíli, kdy DSÚK bude mít autobusy a řidiče, může směle přebírat zajišťování dopravy v dalších oblastech kraje, především tam, kde stávající dopravci chtějí skončit v polovině příštího roku. Samozřejmě je možné, že bude nutné některé oblasti řešit už dříve, a tedy zase pod tlakem, ale čerstvé zkušenosti ukazují, že to není nemožné a že by si s tím v případě potřeby kraj poradil. Výhledově by měla DSÚK zajišťovat dopravu zhruba v 60 procentech kraje. »Tak dáme šanci slušným dopravcům, aby s námi nadále spolupracovali, zachováme si určité zdravě konkurenční prostředí a přitom budeme mít v podobě DSÚK pojistku pro případnou další krizi,« uzavřel Komínek.

(ng)