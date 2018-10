Pietní místo Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové na námestí SNP v Bratislavě (4. března 2018). FOTO - Wikimedia commons

Vražda Kuciaka stála bezmála dva miliony

Objednavatel únorové vraždy novináře Jána Kuciaka zaplatil za tento zločin nejméně 70 000 eur (1,8 milionu Kč), řekl novinářům jeden z prokurátorů, který dohlíží na vyšetřování případu a který si nepřál uvést své jméno.

Podle prokurátora objednavatel v hotovosti uhradil 50 000 eur; zbylých 20 000 eur představovalo odpuštění dluhu. Slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár na společné tiskové konferenci policie a prokuratury nevyloučil, že v případu budou kromě dosavadní čtveřice obviněni i další lidé. Spolu s novinářem přišla náhodně o život i jeho partnerka.

Čtyři osoby, které policie z dvojnásobné vraždy dosud obvinila, soud v neděli poslal do vazby. Podle prokuratury jde o střelce, objednavatele činu, zprostředkovatele a pomocníka. Čižnár označil důkazy proti nim za velmi silné. »Důkazy, které jsou k dispozici, jsou podle mého názoru velmi silné. Zatím je to stále 'jen' ve stádiu obvinění, takže přehnaný optimismus není na místě. Je (ale) velký předpoklad, že tato kauza bude dotažena do úspěšného konce,« řekl Čižnár. Někteří ze čtveřice obviněných byli již v minulosti odsouzeni za jiné trestné činy.

Objednavatelem vraždy byla podle prokurátora úřadu speciální prokuratury jediná žena mezi obviněnými. Prokurátor ovšem dodal, že není známo, odkud (coby tzv. bílý kůň) získala peníze.

Z dříve zveřejněných informací slovenských médií vyplývá, že objednavatelkou trestného činu byla podnikatelka Alena Zsuzsová, která údajně pracovala jako tlumočnice z italštiny pro kontroverzního podnikatele Mariána Kočnera, jenž je v současnosti ve vazbě kvůli jinému případu. Kuciak v nedokončeném článku psal kromě jiného o aktivitách italských podnikatelů na východním Slovensku, které média spojovala s mafií. Možné spojení Kočnera s vraždou Kuciaka prokuratura nekomentovala. Z iniciál, které prokurátor uvedl, podle ČTK vyplývá, že za vraha vyšetřovatelé považují muže, kterým je podle slovenských médií bývalý policejní vyšetřovatel Tomáš Szabó.

Podezřelé zadržela elitní jednotka slovenské policie ve čtvrtek a v pátek. Při raziích kriminalisté zajistili dvě zbraně, zásobník i náboj, který se shoduje se střelivem použitým najatým vrahem. Kromě toho zabavili tři motorová vozidla a mobilní telefon, které podle policie byly využity při dvojnásobné vraždě.

Prokurátoři odmítli dřívější informace českého časopisu Respekt, že k dopadení vraha a dalších osob pomohly satelitní snímky z americké družice. Blíže ale nekomentovali informace, že vyšetřovatelům při identifikaci podezřelých pomohly údaje z počítačů, které byly použity při vyhledávání Kuciakova domu v internetové službě Street View.

(rom)