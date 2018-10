Guevara, masoví vrazi a policejní patrola

Internetem to letí od neděle. Na videu, z nějž se už vylhat nelze. Končila demonstrace na Václavském náměstí. Rovných 80 let od Mnichova 1938. Mítink o všem, co ten černý den vzkazuje nám. Pětice policistů vyzvala mladého komunistu k prokázání totožnosti. Dotázal jsem se, co je důvodem. Prý transparent, který má v rukou. Žádal jsem policistu, ať je konkrétní. Prý je tu podezření z podpory extremismu. Nebyl to transparent, ale vlajka Komunistického svazu mládeže. S podobiznou Che Guevary. Přistrčil jsem ji policistovi před oči. A trval na vysvětlení, co že tu zavání extremismem. Odpověď zazněla šokující - je to »jeden z největších masových vrahů«. Vyzval jsem policistu, ať mi to dá i písemně. Vzrušená debata přitáhla desítky dalších oči a uší. Dosvědčit mladému komunistovi, jak to bylo, jsme připraveni všichni. Zapsána byla ovšem jeho totožnost.

Žena a čtyři muži zákona se vzdálili až pak. O ně jde ovšem až na posledním místě. Je totiž perlustrovat mladého komunistu někdo poslal. Prý jakýsi komunální ouřada, který vytušil, »co se žádá«. Skandální epizoda je básníkovou kapkou rosy. Skandál, hyzdící dnešní dobu, obnažuje nadoraz. Che Guevara byl obětí masových vrahů. Jedněch z největších v dějinách. Před smrtí byl bestiálně mučen. »Služby« velmoci, před níž se české ouřady klaní, v tom měly prsty až do konce. Na Kubu nechaly dopravit Guevarovy ruce. Aby tu, kdo byl umučen, šlo ověřit i otisky prstů.

Trička s Che Guevarou letí i v Americe a jiných zemích, před nimiž české ouřady lezou po břiše. Jsou v módě už padesát let od chvíle, kdy byl umučen. I roky před tím zbabělým zločinem. Trestní paragraf, s nímž má prý problém mladý komunista, se u nás skutečně porušuje. Den co den. Podporou brutálních agresí – z moci úřední, a ne jen na pouliční demonstraci. Velmoc, jíž se české ouřady klaní, vyšly na sedm bilionů dolarů jen v tomto století. Mají na hrbu miliony lidských obětí. Cituji Donalda Trumpa.

Kdy ruku zákona pošlou perlustrovat »elity«, co tomu darebáctví dělají poskoky? A s vážnou tváří je varovat, že zmíněný paragraf porušují i zhovadilým lhaním? Podvrhy šířícími nenávist k těm, koho má »změna režimu« změnit v nesvéprávné onuce – ať už brutální válkou či teroristickým »Majdanem«?

Skandálu nechybí ani bizarní »genius loci«. Udál se právě na demonstraci k jubileu Mnichova. Diktátu, jemuž nás vystavil režim teroru a genocidy. Proradné zrady, kterou nás totalitě vydali »strategičtí spojenci«. Na »dlouhé desítky let«, řečeno s memoáry Edvarda Beneše. A vůbec ne proto, že si o Hitlerovi dělali iluze. Špinavou práci měl udělat i za ně. Konečným terčem Mnichova, stojí v Benešových memoárech, byla Moskva. Rusko zbavené suverenity a sražené do kolen vazala. Tak znělo pravé libreto rusofobie – i antikomunismu a útoků na každého, kdo se lži o Moskvě odmítl podvolit. Právě ty pocítil na vlastní kůži i sám Beneš. Za »ruského agenta« ho vydával Goebbels i »liberální« svatoušci na západ od Berlína. Zvlčilá česká pravice jim zobala z ruky i tehdy. Fašismu zlomila vaz až země, jež byla terčem mnichovanské lži a podrazu. Pak do ní pršela i díkůvzdání z Londýna, Paříže a Washingtonu.

Sprostá lež – a hra na nervy těm, kdo k ní nemlčí – je znovu politickou zbraní. Zločinům se devótně klaní i dnes. Čertovy rohy maluje těm, koho už zmordovaly nebo to mají za lubem. To proto se mrzačí k nepoznání i nedávné dějiny. To bezuzdné lhaní straní těm, komu krev kape z rukou dnes. Hodit jim rukavici je nejvyšší čas. Ne snad jen ve chvíli, kdy vyšle i policejní patrolu. Lež v gáži »strany války« zasluhuje za uši generálně.

A právě to je cílem iniciativy pod heslem »Paměť a svědomí«. Klade si hlavně čtyři cíle. Konfrontovat politiku, ohrožující dnešní svět, pravdou o příčinách a vinících minulých tragédií. Vracet čest památce těch, jejichž zásluhy o svobodu se zamlčují a znevažují. Čelit »přepisování« dějin ve službách politiky, která se v minulosti krutě vymstila. A rozvíjet co nejširší spolupráci s partnery doma i v zahraničí, zastávajícími podobné hodnoty a cíle. Kdo všechno už za ně spojil síly - a co vše už děláme a máme v plánu - se čtenář dozví už za pár dní.

Josef SKÁLA