Něco o kariérismu

Minulý týden jsem si přečetl na nejrozšířenějším webovém kanále, jehož prostřednictvím se mnozí z nás mohou dorozumívat s druhými, vyprávění o předlistopadové hlasatelce Československé televize Zdeně Vařechové. Měla právě své výročí. Pes by si, po přečtení toho, co někdo vysmolil, od ní kůrku nevzal, tak byla odsouzena údajně svými kolegy z televize a umělci jako takovými. Prý ona jediná měla právo číst důležité zprávy týkající se Gustáva Husáka či akcí KSČ. Byla údajně bezcharakterní kariéristka. A… aby to vše bylo dotvrzeno správným argumentem, byla při tom »fanatická komunistka«.

Po přečtení zmíněného článečku rozšířeném po celé republice jsem si řekl, že autor asi málo o ní věděl. Mluvil jsem s několika redaktory, kteří tehdy pracovali v televizi. Nebyli tak striktní. Naopak. Slyšel jsem dokonce, že byla ke kolegům vstřícná, že mezi ní a druhými nebyly žádné větší problémy. Ostatně, kdo tehdy v televizi byl, sloužil tehdejšímu režimu a to, že dnes někteří z nich tvrdí, že tomu bylo jinak, že tajně připravovali převrat či alespoň škodili socialistické republice, je nesmysl. Byl tam jak Rosák, politicky angažované role hrál Bartoška, zpívala Rottrová, tak mnoho jiných. Většina z nich je pochopitelně v důchodu nebo není už mezi námi, ale byli u toho, byli na obrazovce. Protože po Listopadu přešli na »opačnou stranu ulice«, nic se jim nepřipomíná. Jen ti, co zůstali svoji, začali být nazýváni »kariéristy« nebo »fanatickými, až nelidskými komunisty«. Mezi ty první v jednom životopise zařadili herce Vítězslava Vejražku, ale i Jiřinu Petrovickou a Stanislava Neumanna, mezi ty druhé Jiřinu Švorcovou, Jaroslava Průchu či Václava Vydru st.

Nemohu za to, ale když v souvislosti s kýmkoli, jenž žil a tvořil v minulém režimu, slyším, že byl »kariérista« a nezměnil se, pak je to pro mne pozitivní hodnocení. Spíše bych si mohl položit otázku, zda by tento název si nezasloužili ti, kteří hned po Listopadu »vyměnili kabát«, odhodili »své dosavadní přesvědčení«, aby se přiživili na výhodách nového režimu. A ještě něco: Ten, který nezahodil své přesvědčení, zůstal svůj, ať již z té či oné strany, nemůže být slušným člověkem? Může. Na rozdíl od těch kariéristů.

Václav ŠENKÝŘ, kandidát KSČM do Zastupitelstva města Děčína