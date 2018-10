Jména a přezdívky

Původně jsem se měl jmenovat Přemysl, nicméně můj otec s tím nesouhlasil a prozřetelně pravil mojí mamince, že je možné, že nebudu intelektuálně na výši a s tímhle jménem budu, pochopte, ještě více pro smích. Máma to zvážila a celkem trefně mě nakonec pojmenovala tak, abych se alespoň radoval(n) ze života, když už budu mít pomalé vedení.

Jsem navíc z generace „Husákových dětí“, alespoň podle Chinaski, a to byla doba, kdy až tak nefrčela anglická jména. Tahle móda k nám přišla až později, ale to jsem na své jméno naštěstí už dobře slyšel. Nicméně jsem si všiml, že anglická pojmenování jsou nyní velmi populární v současné Číně.

Děti je dostávají od svých rodičů nebo třeba kantorů a dospěláci si je kvapně vymýšlejí sami, i když nemají žádný oficiální status. Většinou bývají používány jen při komunikaci na internetu, při styku s cizinci, nebo třeba na večerním kurzu angličtiny.

Ačkoliv sobecký individualismus není v čínské společnosti jakkoliv vítán, tak si mnozí Číňané volí neobvyklá jména z jednoho prostého důvodu, chtějí se totiž odlišovat od ostatních. V touze po jedinečnosti to může být někdy i docela úsměvné, setkat se může člověk se jmény jako například If Sun, Hammer Xu, nebo třeba se Six Liu, ale to už jsou opravdové extrémy. Většina volí poněkud běžnější západní jména, třeba Michael nebo Jessica.

Pokud budete nějakou dobu žít v Číně, zcela určitě se vám stane, že od někoho dostanete své čínské jméno, které pak budete používat v práci, na univerzitě anebo na flámu s přáteli. Při výběru vašeho jména můžete zvolit buď přibližnou transkripci svého českého jména, například z Davida bude Dawei a z Michala bude Maike. Každopádně můžete použít i jiný způsob, který používají mezi sebou i Číňani, totiž vybrat si jméno podle významu, který vás tak trošku charakterizuje. Kupříkladu mému českému kolegovi, který žije v Pekingu asi deset let, dala jeho půvabná učitelka čínštiny jméno Wanggui, což ve volném překladu znamená Ten, který se zapomněl vrátit domů.

Transkripce mého jména snad ani není možná, významové jméno zatím nemám, a tak mám pořád to svoje staré dobré křestní jméno, ač ho tady komolí, bystře na něj reaguji a mám ho rád. A říkám si, ještě že nejsem ten Přemysl, vždyť to by tady bylo k nevyslovení.

Radovan RYBÁK, Peking