Írán se brání

Velmi užitečné bylo minulotýdenní Valné shromáždění OSN v New Yorku. Někdo může namítnout, že tohle povídání zástupců členských států nemá žádný relevantní dopad, že si jen každý vyleje srdíčko, popřípadě se snaží zapůsobit na své voliče doma. To by ovšem nesměl být prezidentem USA George Bush ml. svého času nebo nyní Donald Trump.

Ten se zase vyznamenal. Zatímco rozbil Bushovu »osu zla« a vedle »polepšeného Kima« a jeho KLDR kopal i za Palestinu (sic až na základě o den staršího velmi vstřícného propalestinského postoje francouzského prezidenta Emmanuela Macrona), o to více si vybil zlost na Íránu. A nejen on. Už před prvním ze dvou jeho hysterických vystoupení na půdě OSN světové agentury zveřejnily úryvek z chystaného projevu Trumpova bezpečnostního poradce Johna Boltona. V něm Bolton v duchu rčení o největší tmě pod svícnem mluvil o vražedném íránském režimu a jeho podporovatelích. Ministr zahraničí Mike Pompeo zase Íránu vytkl to, že ze všech států nejvíc nerespektuje rezoluce Rady bezpečnosti (což ovšem není pravda, tento primát bezpečně drží chráněnec Washingtonu - Izrael). A rezoluce porušují i samotné USA.

Však také íránský prezident Hasan Rúhání správně kontroval s nezákonnými a jednostrannými americkými sankcemi a ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf na Twitteru napsal, že USA zneužily RB OSN a opět zjistily, že jsou v porušování rezoluce tohoto klíčového orgánu OSN osamoceny.

Že Írán pečlivě dodržuje podmínky dohody z roku 2015 o omezení jaderného programu naopak ve svých hodnotících zprávách, potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Připomněl to i ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov. Rusko aktivně pracuje s Čínou a Evropskou unií na zachování dohody s tím, že její neexistence by ohrozila nejen stabilitu regionu a proces likvidace jaderného arzenálu v Severní Koreji, ale jde o nebezpečný krok, který přímo může rozvrátit globální celosvětový pořádek nastolený po 2. světové válce. Rúháního hodnocení Trumpa jako fanatika a rasisty s nacistickými sklony tak nejen v tomto smyslu vůbec není od věci. A nezachrání to ani ona nemastná neslaná podpora dvou států na Blízkém východě. Však také další fanatik, izraelský ministr obrany Avigdor Lieberman, už prohlásil, že ho palestinský stát nezajímá (o odpůrci férového mírového řešení, jeho šéfovi Benjaminu Netanjahuovi, ani nemluvě). Bude to zajímat Trumpa? Těžko...

Roman JANOUCH