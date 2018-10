Rozhovor Haló novin s Milanem Mňukem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu Svitavsko

Nadzvednout se ničím nenechám, jednám s rozvahou

Volby se valem blíží. Jaké jsou odezvy u voličů, co vám občané říkají, když je oslovujete? Nejsou vůči vám příliš kritičtí, protože oprávněné naštvanosti je obecně mezi lidmi dost?

Vyslovují mi podporu a fandí na jedné straně asi dvě třetiny voličů ve věku 50+, na druhé straně mne a všechny komunisty viní za padesátá léta asi třetina voličů 70+, bezmyšlenkovitě se zakrvenýma očima nás házejí do jednoho pytle. Ani až tak moc mne a stranu všichni voliči napříč spektrem neviní za rok 1968/69.

Největšími odpůrci, řekl bych přímo zapšklými a nenávistnými, jsou proti mně a proti komunistické straně všeobecně lidovci a věřící z křesťanskokatolické církve. Stále nás tak vidí a nerozlišují KSČ před rokem 1989 od nynější demokratické KSČM.

Jaké otázky vám občané kladou?

Především se ptají na zvýšení důchodů a zkvalitnění zdravotní péče. Za komunistů bylo lépe, tvrdí všichni voliči starší šedesáti let. Další otázky mi kladou, proč jsem vstoupil do KSČM, když jsem celkem slušný a rozumný člověk. Na to jim odpovídám: Právě proto, že si myslím, že takový jsem a že mezi členy KSČM je takových lidí většina.

V jednom rozhlasovém rozhovoru jste řekl, že »senátor by měl být odborníkem ve své profesi a mít bohaté zkušenosti, jednat s rozvahou, avšak i s důraznou energií při prosazování«. Tak to vezměme popořadě: v jaké profesi jste odborníkem? Je vaším stylem jednat s rozvahou a současně důrazně?

Profesí jsem stavař, pracoval jsem čtyřicet let v investiční politice jako projektant, stavbyvedoucí a nyní jako krajský investor. Při nakládání se stovkami milionů státních a evropských prostředků nelze bez rozvahy a konečného rázného rozhodnutí investice realizovat.

Jaké jsou vaše politické zkušenosti, které můžete zúročit v práci senátora?

Ve vrcholové politice jsem nováčkem, nicméně ve své profesi jednám dnes a denně s politiky samosprávy obcí a krajů, znám strategii, vyjednávání a diplomacii, přijímání dohod a naopak i prosazení prospěšné věci. Moje zkušenosti z veřejného sektoru, velkého územně samosprávného celku, jakým je Pardubický kraj, jsou, myslím si, dostatečnou průpravou pro práci senátora. Při své práci zjišťuji řadu skulin a nedostatků v zákonné legislativě, zejména při prosazování všech staveb ve veřejném zájmu oproti zájmům jednotlivců.

Letošní volební kampaň přichází do 80. výročí mnichovské zrady, čemuž předcházelo 80. výročí mobilizace, generální stávka čs. pracujících na protest proti ústupkům Německu, a od 1. října 1938 útěk Čechů a antifašistů z ukradeného pohraničí. Je dostatečně tento tragický historický moment reflektován v naší současnosti?

Stát jako by o tomto nejradši chtěl pomlčet a vytěsnit z povědomí pamětníků, nové generace o tom neučit. Mám pocit, jako že si za to můžeme sami a ještě bychom se měli Německu omluvit. Z vyprávění své babičky vím, jaká to byla tehdy hrůza, všude byl strach o to, co bude dál.

Dovolte otázku o stavu obecné morálky. Co je ve společnosti ještě vhodné a co je již za hranou?

Na vaši otázku bych odpověděl asi takto: Například je příliš rozšířená nekontrolovaná erotická reklama ohrožující mravní výchovu dětí. Dalším rozvratem morálky ve společnosti je neúcta mladé generace vůči starším, dětí vůči rodičům. Před sto lety ještě platilo, když se syn provinil vůči rodičům, byl otcem zbit a ještě poté muset otci poděkovat. Dnes požene syn vlastní matku i otce bez zaváhání před soud. Jedno z přikázání věřícím ukládá »Cti otce i matku svou«, ale asi jen v kostele, na ulici je vše jinak. Problém morálky je v naší zemi dlouholetý, zvrtla se po roce 1989 při změně státního zřízení.

Počet obyvatel ČR v prvním pololetí roku sice stoupl, ale jen díky přicházejícím lidem, a to zejména ze Slovenska a Ukrajiny. To znamená, že jako národ snižujeme počet svých příslušníků. Jak to zvrátit?

Již jsem několikrát řekl, že v sociální politice je třeba zvýšit podporu mladých rodin. Jedině tím zastavíme pokles naší populace. Základem každého státu je rodina. Je třeba znovuvzkřísit novomanželské půjčky, zajistit vyšší přídavky na děti, vyšší jednorázové porodné, daňový pardon při pořízení bydlení, daňové prázdniny rodin s předškoláčky. Zprovoznění dětských jeslí, posílení mateřských školek, školních družin...

V jedné anketě jste se vyjádřil, že velkým profesionálem, kterého jste mohl za svého života poznat, byl armádní generál Ludvík Svoboda. Prezident Svoboda nemá zrovna na růžích ustláno, i když mediální pohled na něho se významně zlepšil v poslední době. Ovšem na jedné výstavě v Praze 5 v jeho životopise úplně přešli, že vytvořil největší zahraniční armádu za druhé světové války.

Souhlasím, ano, Ludvík Svoboda vytvořil největší zahraniční armádu za druhé světové války, jeho vojska těžce bojovala na východní frontě a pomohla osvobodit naši zem.

Ludvík Svoboda byl v roce 1968 jediným politikem, který dokázal s Leonidem Brežněvem situaci diplomaticky vyřešit. Byl nositelem nejvyššího sovětského vyznamenání, v SSSR měl respekt, jaký žádný jiný politik v naší zemi dosud neměl.

Co říkáte tomu, že na společném jednání vrcholných představitelů ČR k zahraničí politice se prezident Zeman ztotožnil s tím, že protiruské sankce musí trvat dále, a účastníci vyzvali k naplnění Minských dohod všemi zúčastněnými stranami?

Jaké protiruské sankce? Rusko je natolik silné, že je těžko může něco ohrozit, natož nějaká Česká republika. Je to jen nafouknutá bublina pro veřejnost.

Co vás nadzvedlo v poslední době v české nebo mezinárodní politice?

No, nadzvednout se jen tak něčím nenechám, už na začátku jsem uvedl, že jednám s rozvahou.

Monika HOŘENÍ