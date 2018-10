Europoslanec Miroslav Poche. FOTO - Haló noviny

Poche skončí, slíbil Petříček

Funkce politického tajemníka na ministerstvu zahraničí, kterou zastává europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), po jmenování řádného ministra zanikne. Po schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl náměstek ministra Tomáš Petříček (ČSSD), kterého sociální demokracie na ministra nominovala.

Babiš později řekl, že je důležité, že Poche na ministerstvu skončí. Podle něj je třeba, aby ČR měla samostatného ministra, kterého »nikdo neřídí zezadu«.

Poche řekl, že o zrušení funkce s Petříčkem mluvil. »Je to pevně navázáno na jeho jmenování ministrem,« uvedl. Politický tajemník podle něj má svou roli, když není v resortu plnohodnotný ministr. »Proto může být zrušena. Předpokládám, že jak se bavíme s panem Petříčkem, že budeme nadále velmi úzce spolupracovat,« uvedl Poche. Na diskusi o formě spolupráce je podle něj ještě brzy. »Je tam také limit služební zákon, nemohu být náměstkem, dokud jsem poslancem Evropského parlamentu,« dodal. Petříček na Twitteru uvedl, že by chtěl s Pochem spolupracovat například v oblasti evropské politiky.

Petříček také uvedl, že po jeho jmenování by politickým náměstkem ministra zůstal Jan Kaucký (ČSSD). O obsazení druhého místa politického náměstka, které by se uvolnilo jeho jmenováním do ministerské funkce, zatím rozhodnuto není. Babiš podle Petříčka na schůzce nevznesl žádný požadavek na to, aby místo obsadil zástupce hnutí ANO.

Petříček uvedl, že zatím nemá dohodnutý termín schůzky s prezidentem. Zeman už dříve uvedl, že se bude chtít s navrženým ministrem zahraničí sejít, než ho do funkce jmenuje. Zároveň řekl, že Petříček má pro funkci ministra slušné kvalifikační předpoklady. Nevidí problém ani v tom, že v minulosti kandidát ČSSD působil jako asistent Pocheho v Evropském parlamentu.

ČSSD původně navrhovala na ministra zahraničí Pocheho, Zeman ho ale odmítl jmenovat, a proto úřad od červnového jmenování vlády dočasně vede Hamáček. V polovině září ČSSD rozhodla, že na šéfa diplomacie navrhne Petříčka.

(ste)