Rozhovor Haló novin s kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 20 - Praha 4 Karlem Skoupilem

Výsledky voleb jsou plně v rukou voličů

Kandidujete za KSČM v podzimních volbách nejen do Zastupitelstva městské části Praha 4 i zastupitelstva hlavního města, tzv. velké Prahy, ale i do Senátu. Je to již čtvrtý pokus. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl znovu kandidovat?

Od roku 1996 jsem byl členem Zastupitelstva městské části Praha 4 a od roku 1998 i předsedou klubu zastupitelů za KSČM. Za tato čtyři funkční období jsem byl členem kontrolního výboru a řady komisí. Od roku 2010 již zastupitelem nejsem, v minulých volbách se v Praze 4 volilo způsobem, který potlačuje menší strany. Byla rozdělena na několik obvodů a KSČM se do zastupitelstva nedostala. Nyní i současné vedení pochopilo riziko tohoto systému a Praha 4 je opět jeden obvod, takže šance na zvolení jsou vyšší. Postavili jsme plnou kandidátku 45 lidí.

Tedy považujete zkušenosti z komunální politiky za výhodu?

Ano, tam by měl každý politik získávat »ostruhy«. Tam ať se naučí, a když bude dobrý, ať postoupí výš. Bohužel je to často jinak. Nechápu, jak se při každých parlamentních volbách může stát, že nějaký slepenec získá hlasy na to, aby nás čtyři roky obšťastňoval svou přítomností ve Sněmovně, a pak se ztratí jako pára nad hrncem. Politická gramotnost některých voličů je bohužel hodně nízká a jsou neustále schopni volit stejné typy stran. Někdy to je i u těch větších stran – přestože v minulém období dělaly něco jiného, než slibovaly, stejně je lidé zvolí znovu a pak se diví. Je třeba být velice pozorný nejen při čtení volebních programů, ale umět číst i mezi řádky a pozorovat předvolební vystupování jednotlivých kandidátů a jejich sliby.

Ale zpět k Senátu. Voleb do něj se účastní obvykle dost málo voličů. Proč to podle vás tak je?

Senát by prý měl být zejména pojistkou proti špatné činnosti vlády a poslanců. Všichni jsme často svědky jejich »výkonů«. Zároveň se nesmí zapomínat na možnost senátorů předkládat vlastní návrhy zákonů. Přesto si Senát za celou svou dobu existence nezískal pozici, kterou mohl mít. Proto klesá počet těch, kteří chodí k senátním volbám, což se vlastně děje u všech voleb, ale u senátních je to nejviditelnější.

Co vás tedy vedlo ke kandidatuře do Senátu?

Většinový volební systém není pro KSČM moc příznivý, ukázal to třeba příklad Jiřího Dolejše, který před časem vyhrál v Praze první kolo, ale ve druhém se našla ta »pravá« většina. Dalším příkladem problémovosti tohoto systému může být třeba Václav Fischer, který napochodoval do Senátu s velkou pompou, ale »skutek utek«. Myslím si, že Senát je v našem desetimilionovém státě zbytečný, a pokud bych tedy byl zvolen, snažil bych se nějak ovlivnit omezení počtu senátorů, nebo třeba i přispět k jeho zrušení. Řada voličů i členů KSČM měla k Senátu od začátku jeho existence specifický přístup, bojkotovala ho a má to zafixováno dodnes.

Čím se zabýváte, nebo jste se zabýval v »civilním« životě?

Vyučil jsem se v oboru mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů v lokomotivním depu Vršovice. Současně jsem studoval střední odbornou školu železniční, kterou jsem v roce 1973 zakončil maturitou. Potom jsem krátce studoval na ČVUT, ale pro špatné studijní výsledky jsem studium ukončil. Od března roku 1974 jsem byl zaměstnán v podniku zahraničního obchodu Motokov. Zde jsem postupně pracoval jako provozní referent, obchodní referent, vedoucí obchodní referent a vedoucí obchodní sekce. V letech 1987 až 1991 jsem pracoval jako obchodní delegát PZO Motokov na obchodním oddělení v Moskvě. Z PZO Motokov jsem odešel v roce 1998 po šíleném zvěrstvu ze strany vlády, která všechny podniky zahraničního obchodu postupně zrušila. Od ledna roku 1999 jsem byl zaměstnán v akciové společnosti Geoindustria jako ředitel dodavatelsko-inženýrského závodu. V letech 2000 až 2003 jsem byl zaměstnán ve společnostech SIEZA jako obchodní manažer a Ziegler ZZ jako obchodní ředitel. Od června 2003 jsem zaměstnán na Ředitelství silnic a dálnic ČR jako risk manager.

Risk manager – co si pod tím lze představit?

Je to špatně přeložitelný »terminus technicus«, vlastně mám na starosti nastavení vnitřního řídicího kontrolního systému v souladu se zákonem 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tj. musí být nastaveny kontrolní mechanismy, zpracovány katalogy rizik a protikorupční program. Protože naše organizace čerpá finanční prostředky EU, musíme mít vše písemně doložené. Evropská unie chce vše jasně pojmenovat, ohodnotit a v případě hrozících rizik znát, jaká přijmeme opatření k jejich minimalizaci.

Pokud se stanete členem horní komory parlamentu, zřejmě byste tedy kromě snahy o zrušení či omezení zaměřil svou pozornost k oblasti dopravy, nebo se mýlím?

Ano, doprava musí řešit mnoho problémů. A to nemluvím pouze o dálnicích a silnicích, které spadají pod ŘSD ČR, ale i o těch, které spadají pod kraje a města. Zásadně nesouhlasím s tím, že mýtné vybírá soukromá firma, to si musí stát dělat sám. Máme velice kolísavé financování, i když se to za poslední čtyři roky hodně zlepšilo. To se projevuje tím, že se více opravuje, což ale zase způsobuje komplikace v dopravě.

Jaké jsou největší problémy území, za které se ucházíte o post senátora a vlastně i zastupitele?

Celá Praha, nejen Praha 4, má řadu problémů. Hlavním je doprava, je potřeba dokončit vnější i vnitřní okruh. Velkou hloupostí je zavádění modrých parkovacích zón pouze s ohledem na trvalý pobyt v té které městské části. Velkým štěstím Prahy je, že má metro. Vzpomeňme si, když v roce 2002 byli při povodních lidé nuceni jezdit autobusy. Byly sice přecpané, protože plnohodnotně nahradit metro nejde. Ale kdyby všichni jezdili auty… A tenkrát ty autobusy byly zdarma, což je jeden ze zásadních bodů programů KSČM pro celou pražskou MHD.

Dalšími problémy jsou voda, byty pro seniory, školství… Musí se zvyšovat počty tříd ve školách a školkách. Máme sice ve všech školkách třídu jeslí, ale je třeba počítat s trendem zvyšujícího se počtu dětí.

Bude-li Praha 4 chtít další vedení panem Štěpánkem a spol., který se rád chlubí cizím peřím, má možnost si je zvolit znovu. Pro řešení situace na Spořilově, kde denně projíždějí tisíce nákladních vozů, neudělali vůbec nic. Dnes se hrdě hlásí k otevření koupaliště na Lhotce, kde kdysi při hlasování o koupi pozemku od developera hlasoval proti. Dnes se hrdě hlásí k uzavírání heren, ale z velké většiny je to tím, že pouze docházejí platnosti smluv a MF ČR už je neprodlužuje.

O senátorské křeslo ve vašem volebním obvodě se bude ucházet třeba bývalý předseda Akademie věd, letošní kandidát na prezidenta Jiří Drahoš (s podporou TOP 09, KDU-ČSL, STAN a SZ), profesionální trenér a organizátor sportovních a společenských akcí Martin Dvořák (ODS), manažer rizik Centra pro regionální rozvoj ČR Jiří Kocman (SPD), lékařka Mirka Skovajsová (ČSSD) nebo současná senátorka (zvolena za ČSSD) vědkyně Eva Syková (ANO). Jak své protikandidáty hodnotíte?

Divím se třeba panu Drahošovi, že po prohraných prezidentských volbách jde do dalšího volebního klání, nevím, je-li to odvaha, nebo drzost, on je politicky dutá nádoba. Bude zajímavý jeho souboj s paní Sykovou, kterou jsem si zařadil do kategorie politických turistů. Divím se hnutí ANO, že si ji přetáhli do svého tábora. Nejsympatičtější je mi pan Dvořák, což může někoho překvapit. Osobně ho sice neznám, ale ze zkušeností z dob zastupitele si pamatuji, že s lidmi z ODS byla lepší spolupráce než třeba z ČSSD. Ti jsou levicoví, jen když se jim to hodí, a domluva s nimi často přestala platit pár minut poté, co byla domluvena.

Jakou jste zvolili volební kampaň? Máte nějaké motto?

Praha 4, a vlastně nejen ona, je polepena neuvěřitelným množstvím volebních plakátů. Za peníze, které do této masivní kampaně byly investovány, by bylo třeba mnoho obědů ve školních jídelnách - ještě před nějakým časem naprosto samozřejmá věc, dnes pro část dětí nedostupná… My jsme zvolili mnohem skromnější formu kampaně, kontaktní, máme stánky, chodíme mezi občany, propagujeme volby. A musím zde pochválit rádio Regina, kde jsem byl na předvolební anketě. Profesionální přístup, žádné podpásovky, apolitické, velice seriózní jednání, tam chodím rád. A za motto jsem si zvolil: »Normální je nelhat a nekrást. Nelžu a nekradu.« Nelžu, protože jsem líný si pamatovat, co jsem kde řekl, a nekradu, protože mě to komunisté nenaučili.

Jaký výsledek budete považovat za svůj volební úspěch?

Samozřejmě by se mi líbilo, kdybych vyhrál volby do Senátu hned v prvním kole. V podmínkách Prahy ale nehrozí ani postup do druhého kola. Podstatnější pro mne budou výsledky na Praze 4 a hlavně do tzv. velké Prahy. To, jaké budou výsledky voleb, je plně v rukou voličů.

Zbyšek KUPSKÝ