Přijíždí Adolf Hitler!

Symbolickou korunovací mnichovského diktátu byl velkolepý první příjezd Adolfa Hitlera do nacisty zabraného československého pohraničí. Stalo se tak v pondělí 3. října 1938. Hitler tehdy navštívil města Aš a Cheb, obě byla líhní henleinovského »sudetoněmeckého« hnutí a v Aši Henlein dosud bydlel. V ašském deníku toho dne stálo: »Náš nejhrdější den nastal! Dnes vstoupí Adolf Hitler na Chebsko. Naše město mu smí jako první předat slavnostní pozdrav. To, o čem jsme se ještě nedávno osmělovali jen snít, stane se dnes nádhernou, nevyslovitelně krásnou skutečností: Vůdce v naší vlasti!«

Když auto s Hitlerem přejíždělo přes německo-českou hranici, davy sudetských Němců doslova šílely nadšením a blahem, a stejná atmosféra provázela Hitlera i za jeho krátkého pobytu v Aši. »Nepředstavitelný, nepopsatelný jásot v Aši. Lidé křičeli až do ohlušení, nadšení nebralo konce. Muži i ženy plakali štěstím,« napsal hlavní henleinovský list Die Zeit. Hitler v Aši vykoná přehlídku »sudetoněmeckých bojovníků«, kteří ještě před diktátem z Mnichova obsadili za pomoci jednotek SS celý Ašský výběžek, a pak míří do Chebu, svého hlavního cíle. Po celou dobu jízdy z Aše se Hitlerovi dostává freneticky nadšeného uvítání od místního obyvatelstva. Františkovy Lázně nikdy předtím nebyly a ani nebudou tak vyzdobeny, jako onoho 3. října 1938; zvláštní součástí této výzdoby jsou velké plakáty s nápisem JUDE (Žid) na některých obchodech.

Do Chebu přijel Hitler se svou suitou, ve které byli mimo jiných Himmler, Henlein, Keitel a další nacističtí pohlaváři, za obrovského jásotu a vyzvánění všech kostelních zvonů po jedné hodině odpolední. Vyvrcholením Hitlerova pobytu v tomto městě byl projev, který přednesl na hlavním chebském náměstí. To bylo doslova přecpáno tisíci nadšením křičících a hajlujících sudetských Němců, jejichž projevy oddanosti a věrnosti nesly stejně jako v Aši výrazné hysterické rysy. A Hitler jim mimo jiné řekne: »Už nikdy více nebude tato země vytržena Říši! Nad touto Německou říší spočívá jako ochrana německý štít a jako záštita německý meč. Vy sami jste pod touto ochranou, ale stejně jako ostatní Němci i vy od nynějška k této ochraně svým dílem přispějete. Neboť je ctí nás všech, že každý německý syn má svůj podíl nejen na německé radosti, nýbrž také na našich povinnostech, a – pokud je to nutné – na našich obětech.«

Bylo to sice zastřené, ale přesto důrazné upozornění, ba varování. Leč do brzké světové války šla drtivá většina sudetských Němců s podobným nadšením, s jakým vítali Hitlera. »Slib věrnosti«, daný mu v Chebu, v podstatě neporušili až do hořkého konce, na kterém byly desetitisíce padlých sudetských Němců a pak jejich nucený odchod »domů do Říše«.

Jiří MAŠTÁLKA, europoslanec za KSČM