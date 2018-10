Jsem pro pomoc v místě původu…

Migrace stále pokračuje, i když nemá tu sílu, kterou měla před několika lety či dokonce měsíci. Evropská unie se při ní projevila jako naprosto neschopná v řešení krizových situací.

S těmi statisíci migranty přišli sem i lidé, kteří vůbec nejsou nakloněni míru a toleranci. Těch prý je mezi migranty čtyři či více procent. I tak to jde do tisíců. Navíc si musíme uvědomit rozdílnost kultur, prostředí, ve kterém tito uprchlíci vyrůstali, není stejné jako u nás. Jsem ráda, že naše státní vedení odmítá přijímání uprchlíků. Nyní, v předvolebním čase, je toto často zneužíváno, a zlé jazyky tvrdí, že jim odmítáme pomoci. Já si to ale nemyslím…

Nejnovějším nápadem je snaha paní europoslankyně Šojdrové, která by do Česka chtěla dostat alespoň několik desítek tzv. dětí-sirotků. Podle dostupných informací, které jsem poctivě studovala, se ale o žádné sirotky nejedná. Ano, jsou v uprchlických táborech malé děti, které přišly během války o své rodiče, stará se o ně ale jejich ať už bližší či vzdálenější rodina - babička, teta, starší sourozenec apod. Podle dobrovolnic, které v uprchlických táborech pracují, jsou prý tito lidé natolik vystrašení z naší »humanitární pomoci«, že se s dětmi chtějí schovávat v lesích, aby jim nebyly odebrány. Tyto informace mám z rozhovoru s novinářkou Lenkou Klicperovou pro časopis Reflex, která se na Blízkém východě již řadu let pohybuje.

Když k nám tito »sirotci« nechtějí, tak o kom je tedy řeč, koho přijmout? Ty patnáctileté a šestnáctileté z Blízkého východu, kteří např. u Islámského státu byli, jak známe ze zpravodajství, velmi aktivními bojovníky, kteří bez skrupulí dokázali zabíjet? Tím netvrdím, že ti, které by chtěla paní europoslankyně k nám propašovat, jsou všichni bývalí ozbrojenci, kteří za několik dnů či měsíců budou křičet »Alláhu akbar«, ovšem měli bychom být opatrní.

Další nebezpečí, které mně jako lékařce vadí a které se zatajuje, anebo se o něm mlčí z obavy, aby kritici nebyli nařčeni z xenofobie či z pokusů torpedovat myšlenku »lidských práv«, je zdravotní hledisko. Ti, kteří přicházejí do Evropy, s sebou přinášejí i některé nemoci, jichž jsme se už zbavili anebo s nimiž vcelku úspěšně bojujeme. Mám na mysli například dětskou mozkovou obrnu, TBC, černý kašel, AIDS, apod. DMO byla u nás po zavedení plošného očkování v roce 1960 zcela vymýcena a od té doby nebyl zaznamenán v České republice žádný případ. Infekce se však může vyskytnout jako importovaná nákaza z oblastí, kde se stále vyskytuje, a právě válečné konflikty, humanitární krize a s tím související vzrůstající migrace obyvatelstva pravděpodobnost importu zvyšují. Na toto onemocnění navíc neexistuje žádná účinná léčba, jedinou prevencí je očkování. Jen na černý kašel umírá ročně na 350 000 dětí a nakazit se je velmi jednoduché. V České republice po zavedení celoplošného očkování v roce 1958 došlo k výraznému poklesu výskytu onemocnění. V posledních letech ale počet případů rychle stoupal, v roce 2011 bylo v ČR hlášeno cca 300 případů a v roce 2014 již přes 2500 případů, o tom, že na výskyt této nemoci má vliv migrace, snad nemusím připomínat. Podle nějakých statistik ti, kteří k nám přicházejí, jsou z více než šedesáti procent HIV pozitivní. To je velmi varující číslo. A takto bych mohla pokračovat téměř do nekonečna.

Přitom velkou část z migrantů není Evropa schopna ani pořádně vyšetřit. Takže se po ní pohybují i se svými nemocemi a mohou je přenášet i na další osoby. A to ještě v době, kdy se už i u nás objevují vzdory proti očkování, matky pro své děti odmítají i povinná očkování, natož dobrovolná, a těchto, nebojím se říci fanatiček, není zrovna málo. Stojí také za připomenutí, že povinné celoplošné očkování proti TBC bylo v roce 2010 zrušeno a očkují se pouze některé rizikové skupiny. V ČSSR od zavedení povinného očkování v roce 1953 se podařilo jeho výskyt snížit na naprosté minimum. V rozvojových zemích je výskyt TBC stále vysoký a WHO (Světová zdravotnická organizace) vydává seznamy oblastí se zvýšeným výskytem tuberkulózy (Afrika, Střední Asie, východní Evropa, Jižní Amerika).

Navíc při jejich hygieně, o níž ani nechci psát, je nebezpečí, že se brzy také v Evropě budou rozšiřovat nakažlivé a velmi nebezpečné nemoci, protože vyvarovat se návštěv míst, kde oni budou žít či žijí, je zhola nemožné.

Nechci strašit, ale myslím, že z mnoha důvodů bychom měli imigranty odmítnout. Jako mnohem efektivnější mi připadá nabídnutí pomoc přímo v místě potřeby, tedy ve válkou zničené a zdevastované zemi. Můžeme pomoci budovat školy, domy, města, silnice… můžeme pomoci i samozřejmě s péčí o sirotky, ale v místě jejich narození a u jejich blízkých, se zdravotní péčí, vzděláním a dalšími. Dobrým nápadem rozhodně, dle mého názoru, není vytrhnout je z jejich rodin, kultury, od jejich rodného jazyka a zde je začít převychovávat.

Kateřina JIROUSOVÁ, kandidátka do Zastupitelstva hlavního města Prahy