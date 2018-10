Protože jsem práci dělal dobře

Minulý týden byl slavnostně zahájen nový provoz opraveného orloje na Staroměstském náměstí v Praze. Přišlo ho uvítat nemálo jeho obdivovatelů. Televize Nova nám dokonce z této akce udělala zajímavý pořad. Jeho součástí byl také rozhovor s hodinářem ze staré hodinářské rodiny, jehož hodinářská dílna po roce 1948 byla znárodněna. Chápu, že hodinář nebyl tím nadšen a že si přiložil své polínko. Jenže on šel dál. Prý pak ho zatkli a odsoudili. Moderátor se zeptal: »Proč?« Hodinář odpověděl okamžitě: »Protože jsem svou práci dělal dobře.« Měl na mysli svou hodinářskou práci. Zarazilo mě to. To se opravdu zavíralo jen proto, že někdo dělal »svou práci dobře«?

Kdyby mluvil o ozbrojeném či jiném odporu proti poúnorovému režimu, nedivil bych se. Kdyby zdůrazňoval, jak je dnes módní, že šlo o vykonstruované obvinění, také bych se nedivil. Mohlo či nemuselo to být pravda. Dnes se však těžko odhalí skutečnost. Je demokracie a každý může přece říci, co chce, i když je to blbost. V případě zmíněného hodináře jde tedy o zcela nové zdůvodnění, které beze sporu budou brzy nám předkládat další nepřátelé minulého režimu.

Ono zdůvodnění má ovšem jeden ideologický podtext. Když z už paušálně užívaného nepřesvědčivého tvrzení o »vymyšlených důvodech« se přejde na tvrzení, že zatýkání v padesátých letech bylo vyvoláváno proto, že ten či onen dělal dobře svou práci, pak lze dokazovat, že v zemi vládli neschopní, a ten, kdo něco uměl, byl zatčen a odsouzen. Stane-li se z toho obecná záležitost, mladí a neznalí pochopí, že nám tu před Listopadem vládli »hotentoti« a skutečně schopní byli vězněni nebo museli emigrovat. Nebudu se divit, když brzy tento nesmysl budou učitelé vtloukat dětem do hlavy už snad ve školkách.

Jaroslav KOJZAR