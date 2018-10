Lidé je obdivují, pokud jim nepadají bomby na hlavu

Je to pár dní, co se uskutečnily na mošnovském letišti Dny NATO a Vzdušných sil AČR, které měly připomenout 100 let od založení Československa. Akce měla vyzdvihnout dlouholetou spolupráci se Spojenými státy, které se pro letošní rok zhostily role speciální partnerské země.

Program byl bohatý. Desítky kusů letecké i pozemní techniky, 40 dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Plánování takové show bylo dlouhodobé, aby si návštěvníci přišli na své. Taky se jich dostavilo 225 tisíc. Zájem byl takový, že kolabovala doprava na letiště a tvořily se dlouhé zástupy. Prostě návštěvníci to své dostali. Všeobecná spokojenost. Aranžmá bylo precizní. Vrcholem akce byl průlet šestnácti druhů letecké techniky mapující vývoj vzdušných sil za posledních sto let, a to vše bylo umocněné tóny Smetanovy Vltavy. Prostě dokonalost sama. Samozřejmě nechyběly F-16, gripeny a vystoupení akrobatických skupin. Zapojení do akce skutečně mezinárodní.

Aby se diváci nenudili a nebolel je zátylek od pohledu na nebe, tak se jim představil i americký tank M1A2 Abrams nebo bojové obrněnce M2 Bradley, a to navíc v mimořádné dynamické ukázce po boku bojových tanků Německa a České republiky. Prostě dokonalá symbióza.

Tradičně nechyběli ani američtí letečtí velikáni – strategický bombardér B-52 Stratofortress, létající tanker KC-135 Stratotanker a transportní C-17 Globemaster. Historická vložka byla doplněna ještě legendárními letouny Spitfire Mk.IX, Aero 145 či vrtulníkem Mi-24D. Každý si tedy mohl vybrat podle chuti.

Prostě taková krásná ukázka militarismu a spolupráce ve zbrani. Divák s párkem a pivem v ruce byl jistě spokojený. Obdivoval techniku, umění řidičů a pilotů, bavil se. Jen mě tak při té všeobecné spokojenosti napadlo, jak asi průlety moderních letadel, dronů a svištění raket vnímají obyvatelé Sýrie, Jemenu či Afghánistánu. Ti se jistě při zvuku těchto krásných výrobků neradují. Ony totiž za sebou nechávají smrt.

Nebylo by lepší, aby těch 225 tisíc návštěvníků jelo na Zemi živitelku? Nebylo by lepší předělat tanky a letadla na pluhy?

Josef ŠVARCBEK, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu Domažlice - Klatovy