Potrefená husa

Volte nás, my pro vás uděláme tohle. Ne, volte nás, my uděláme tamto, a to je důležitější. Ne, ne, volte nás, tamti jen kecají! Ne, vy potřebujete jen nás, abychom za vás udělali všechno, co je podle nás důležité!

Předvolební guláš slibů, překřikování i pomluv je stejný úplně všude. Jedni chtějí věřit slibům, druzí volí podle přesvědčení a svých zájmů. Ale je mnoho těch, kteří volí prostě tak, jak se od nich očekává. Tak, jak volí jejich rodina, známí, okolí. Aby v dnešním světě zapadli. Nechtějí, nebo je ani nenapadne přemýšlet v souvislostech, pátrat v hromadách informací, třídit sliby od reálných kroků.

A na to současný systém spoléhá. Že je mnoho lidí příliš zaměstnáno svými problémy – vyděláváním peněz, zaopatřováním rodiny, kradením si v tom chaosu alespoň chvilky pro sebe, pro své přátele a rodinu. Na přemýšlení nad současnou politikou nebo společenským systémem není čas.

Ale kdy jindy se zastavit a přemýšlet, když ne dnes? Všichni politici mají plná ústa demokracie. »Obrana demokratických principů« se na nás valí z televize, novin, internetu…

Před námi je jeden velký demokratický krok – volby. Prakticky jediný demokratický krok pro běžného občana. Kolik demokracie si jinak osobně užijeme? Můžeme si demokraticky říkat, co chceme – pokud někdo poslouchá a pokud nejsme překřičeni davem. Můžeme si kupovat, co chceme – pokud na to máme a pokud nám stačí současná ne vždy kvalitní nabídka. A můžeme si dělat, co chceme, pokud tím ale nepřekážíme něčemu (zákonům), nebo pravděpodobněji a současně v horším případě někomu důležitějšímu (jiným vlivnějším zájmům)… Pokud má znamenat demokracie rovnou a přímou vládu lidu, kdy jindy jí můžeme alespoň trochu ovlivnit, když ne o volbách?

Demokracie by měla být o všech lidech bez rozdílu, naše zastupitelská by tak měla být vykonávána lidmi, hájícími demokracii – hájícími zájmy všech bez rozdílu. Ale když tak poslouchám největší křiklouny, největší zastánce demokracie, připomíná mi to jedno přísloví. Takové to o potrefené huse…

Helena KOČOVÁ