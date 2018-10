Zločiny privatizace nesmí být promlčeny

Poslanecký klub KSČM znovu předloží návrh zákona o nepromlčitelnosti zločinů privatizace. Novinářům to oznámil předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik. Ještě je podle něj možné zachytit ty nejhorší věci, které se v divoké fázi popřevratového vývoje staly.

»Dosud se jimi nikdo nezabýval, neřeší se, ačkoli vytahaly peníze z kapes většiny občanů. Jde o to, aby se o nich jednalo jako o nejtěžších zločinech,« prohlásil Kováčik. Komunisté ústy svého předsedy, místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa, požadovali, aby se poslanci ještě do voleb začali zabývat jimi iniciovaným bodem, schváleným a do programu schůzí zařazeným už na jaře, na který stále nezbýval čas. Jmenuje se Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 – 1998. Laicky řečeno, jde o zločiny spáchané v privatizaci v 90.letech minulého století. »Po navržení tohoto bodu jsem došel ke shodě s informacemi z ministerstva financí, které eviduje nezaplacené podniky z tohoto období. To není nic, co by mělo někoho z nás nechat lhostejným. Nejedná se o drobnosti nebo věci, které by snad neměly být vyšetřovány,« zdůraznil předseda komunistů. Filipův požadavek Sněmovna nevyslyšela, pro bylo jen 50 ze 171 přítomných poslanců, privatizací v 90.letech se zatím tedy zabývat nebudou, třebaže zrychlení o každý týden je dobré k tomu, aby další krádeže národního majetku, tedy majetku všech občanů ČR, nezůstaly promlčené.

Vojtěch Filip.

Kováčik na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že komunisté usilují o to, aby poslanci ještě na současné schůzi pokračovali v projednávání návrhu zákona z pera KSČM o zdanění finančních náhrad za nevydaný majetek církvím, který je v dolní komoře ve druhém čtení. Zdanění je jen jednou z možností, jak napravit nespravedlnost, která se zákonem o tzv. restitucích stala, tvrdí poslanci KSČM v čele s Vladimírem Koníčkem. Návrh je rovněž reakcí na chování církví po přijetí zmíněného zákona, kdy církve pobírají finanční náhradu za nevydávaný majetek, tj. majetek, který byl v době přijetí zákona v držení obcí, krajů, ale i jednotlivců či firem, a zároveň podávají žaloby na určení vlastníka tohoto majetku. »Předloha vlastně ani není o zdanění náhrad, ale o tom, že se ruší jejich osvobození od daně,« připomněl za předkladatele v rozpočtovém výboru Koníček.

Nástroj pro zkvalitnění podmínek ve sportu

Novelu zákona o podpoře sportu, která absolvuje na probíhající schůzi úvodní kolo projednávání, komunisté chápou jako »zcela logický krok, který reaguje na letité problémy v oblasti sportu a zároveň reflektuje na velký význam a společenské postavení tohoto fenoménu«. Novinářům to řekl člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM), který je pod návrhem poslanců z různých klubů také podepsaný. Novela by měla podle autorů vést k efektivnějšímu systému financování sportu.

Návrh počítá se vznikem Národní sportovní agentury, která by měla převzít od ministerstva školství agendu podpory sportu a mít tak na starosti peníze určené na financování sportu, což podle Pojezného znamená, že se stane nejvyšší sportovní autoritou v ČR. »Jsem rád, že návrh klade poměrně velký důraz na kontrolní mechanismy, aby nedocházelo k nehospodárným jevům, kterým jsme byli v minulosti zvyklí, které vidíme dnes a denně a i když to většinou nebývá s kriminálním pozadím, najdeme tu i takové tendence. Je to důležité pro očistu sportu od negativních lobbistických vlivů,« řekl Pojezný. V této souvislosti bude podle něj také důležité navýšení finančních prostředků. Vláda takový krok již avizovala. »V každém případě ale musí dojít k přerozdělení financí transparentně, cíleně a podle nějakých vypočitatelných mechanismů,« uvedl Pojezný. Přidělené peníze musí být podle něj dobře kontrolovatelné a měly by cílit tam, kam to je nejvíc potřeba. »Na děti a mládež, na reprezentanty ČR, na velké mezinárodní akce na českém území, ale i na propagaci sportu a turistiky,« vysvětlil. Novelu vidí jako nástroj pro zkvalitnění podmínek ve sportovním prostředí, věří, že tak má zelenou možné navýšení finančních prostředků a také, že NKÚ už nebude mít v budoucnu důvod poukazovat na nedostatky v této oblasti.

