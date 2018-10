Sběr kávy v Papui-Nové Guineji.

Mezinárodní den kávy připomněla kampaň »Fandíme Fairtrade«

První říjnový den vyhlásila Mezinárodní organizace pro kávu (International Coffee Organization) mezinárodním dnem kávy. Tradičně tento den slouží také k tomu, aby si lidé na celém světě připomněli pracovní a životní podmínky těch, kdo kávu v Latinské Americe, Africe a Asii pěstují. Nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko tak u příležitosti mezinárodního dne kávy spustila ve spolupráci s kavárnami kampaň »Fandíme Fairtrade«, která na tuto problematiku upozorňuje.

V průběhu prvních dvou říjnových týdnů lidé v kavárnách, které se do kampaně zapojily, najdou informační materiály o problematice Fairtrade a také propagační předměty, jako jsou samolepky nebo placky s logem FAIRTRADE. Do kampaně se zapojilo zhruba 300 provozoven nabízejících kávu.

»Fairtrade dlouhodobě usiluje o to, aby pěstitelé ze zemí tzv. globálního Jihu dostávali za své komodity spravedlivou výkupní cenu, která jim umožní udržitelné hospodaření na jejich farmách. Dociluje toho stanovením minimální výkupní ceny, která chrání pěstitele před takových poklesy ceny kávy na světových trzích, jakého jsme svědky právě nyní, kdy je cena nejnižší za posledních zhruba pět let,« řekla Hana Malíková, ředitelka Fairtrade Česko a Slovensko. Aktuální cena kávy je 98 centů za jednu libru (zhruba 450 gramů) kávy, v rámci Fairtrade pěstitelé dostávají minimální výkupní cenu ve výši 1,40 USD za libru + fairtradový příplatek 20 centů za libru kávy a 30 centů v případě, že produkují organickou kávu.

Spotřeba fairtradové kávy stoupá

Spotřeba fairtradové kávy v České republice trvale stoupá, loni vzrostla meziročně o 16 procent na 520 tun nepražených zrn, což odpovídá zhruba 416 tunám pražené zrnkové kávy. Třináct procent z tohoto množství bylo v kvalitě bio. Kromě toho, že za tuto kávu dostali pěstitelé spravedlivou výkupní cenu, obdrželi za ni také takzvaný fairtradový příplatek – peníze »navíc«, které jsou určené na rozvoj jejich komunit a na zlepšení kvality pěstování kávy. Za kávu prodanou v roce 2017 na českém trhu dostali pěstitelé z Latinské Ameriky, Afriky a Asie na fairtradovém příplatku více než pět milionů korun (5 151 469 Kč).

Při celkové spotřebě kávy v ČR, kterou udává Český statistický úřad, to znamená podíl 2 % (v roce 2016 to bylo 1,75 %). Z takového množství fairtradové kávy by se dalo připravit více než 62 milionů šálků espressa. To pro lepší představu znamená, že každý obyvatel ČR včetně nemluvňat vypil v roce 2017 téměř šest šálků fairtradové kávy.

Mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR patří Tchibo Praha, Unipetrol - Benzina v rámci svých provozoven Stop café, OMV Česká republika v rámci konceptu Viva café, významně rostou i prodeje obchodního řetězce Lidl a společnosti J.J.Darboven. Z ryze českých prodejců fairtradové kávy jsou to pak pražírna a síť kaváren Mamacoffee a pražírna Fair&Bio.

Zajímavá fakta

Přestože pravlastí kávovníku je Afrika, konkrétně Etiopie, nejvíce kávy se do Evropy včetně ČR dováží z Latinské Ameriky. Největší vývozcem kávy je Brazílie, leckoho ale možná překvapí, že druhým

největším exportérem kávy je Vietnam. Tam se, na rozdíl od Brazílie, pěstuje převážně odrůda robusta. Třetím nejvýznamnějším exportérem je Kolumbie. Následují Honduras, Indonésie a Etiopie (údaje porovnávají odhad objemu exportu v roce 2018, zdroj: International Coffee Organization).

Větší oblibě se těší arabica, které tvoří celosvětově zhruba dvě třetiny spotřeby kávy, zbytek představuje již zmíněná odolnější, ale míně vyhledávaná odrůda robusta.

Spotřeba kávy trvale roste, zhruba o 2 % ročně. Zatímco počátkem 90. let se na celém světě spotřebovalo 5,4 milionu tun kávy, v roce 2017 už to bylo 9,7 milionu tun (zdroj: International Coffee Organization).

Systém Fairtrade a známka FAIRTRADE

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

Fairtrade Česko a Slovensko, z. s., je platformou organizací občanské společnosti, které se zabývají etikou obchodu, globálním rozvojem, udržitelnou spotřebou, ochranou životního prostředí a lidských práv. Již od roku 2004 pracuje na zvyšování informovanosti o principech a smyslu systému Fairtrade. V České republice a na Slovensku zastupuje globální organizaci Fairtrade International, je garantem vysoké kvality a důvěryhodnosti ochranné známky FAIRTRADE.

»Monitorujeme český a slovenský trh s fairtradovými výrobky a podporou uvědomělé spotřeby napomáháme k tomu, aby se fairtradové výrobky v co nejvyšší míře dostávaly do obchodní sítě v ČR a na Slovensku,« informovala Malíková. Vedle spolupráce s obchodníky působí spolek také na širokou veřejnost, a to prostřednictvím aktivit, na kterých se podílí, jako jsou kampaně Fairtradová města, Fairtradové školy nebo happening Férová snídaně. Více na www.fairtrade-cesko.cz.

(za)

FOTO – archiv Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.