Me Too, Ameriko

Po celá desetiletí vysílala Amerika mladé hochy a děvčata, aby umírali za Izrael. Posílá miliardy dolarů od svých daňových poplatníků bohatému židovskému státu, místo aby pomáhala svým vlastním lidem naplnit jejich potřeby a vylepšit upadající infrastrukturu.

Začátkem září John Bolton, poradce národní bezpečnosti v Trumpově administrativě, vyhnal z Washingtonu zástupce Organizace pro osvobození Palestiny v reakci na palestinskou žádost o vyšetřování válečných zločinů Izraele k Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Obrazně byla Amerika znásilněna. Byla zneužita, ponížena a zmáčknuta svým tzv. největším spojencem. Jeho LOBBY dotlačila Ameriku k souhlasu s akcemi, jež ohrozily americkou národní bezpečnost.

A teď ještě příběh o tom, že mluvčí premiéra Benjamina Netanjahua pro zahraniční sdělovací prostředky údajně fungoval coby sériový sexuální dravec v americkém hlavním městě, naznačuje, že jsme překročili ono »obrazně«. Amerika je zneužita doslovně.

Minulé úterý (11. září - pozn. překladatele) Julia Salazarová, energická 28letá členka Demokratických socialistů (Democratic Socialists of America, DSA - pozn. překladatele) v newyorském 18. státním senátním okrsku přetrhla v primárkách šestnáctileté držení křesla Demokraty. O dva dny později veřejně obvinila Netanjahuova tiskového mluvčího Davida Keyese ze sexuálního napadení.

Keyes jakékoli provinění odmítl a obvinění označil za smyšlená. Vyhlásil, že se uvolnil z práce v premiérově úřadu, aby bojoval proti obviněním a očistil své jméno.

Ale my jsme už zjistili, že taková obvinění vůči Keyesovi nejsou ničím novým. Deník The Times of Israel píše, že na Keyese byly četné stížnosti. Také vyšla zpráva, že už v roce 2016 informoval novinář Bret Stephens izraelského velvyslance o Keyesově údajně nevhodném chování vůči 14 ženám.

Stephens o tom řekl 13. září deníku The New York Times. Podle zprávy deníku bylo Keyesovi zabráněno vstupovat do kanceláří Wall Street Journalu právě kvůli jeho chování proti zde zaměstnaným ženám. Stephens deníku také řekl, že osobně Keyesovi vyčinil, nazval ho »ostudou mužů« a »poskvrnou Židů«.

Před několika měsíci, když vrcholil skandál kolem Harveye Weinsteina, se k jeho obavám veřejně přidal geniální židovský komik Larry David. Mluvil o tom, že »se objevuje velmi znepokojující vzorek« dravců obviněných ze sexuálního obtěžování. Statečně přiznal: »Ne všichni, ale mnozí z nich jsou Židé.« Potom vyslovil přání: »Nelíbí se mi, když jsou Židé v titulcích z nechvalných důvodů. Chci (něco jako) 'Einstein objevil teorii relativity', 'Salk léčí obrnu'.«

Obávám se, že David Keyes nic takového neposkytne.

Gilad ATZMON,

18. září 2018

(Autor je izraelský jazzový muzikant, spisovatel a politický aktivista.)

Překlad (sedl)