Hattrick Džeka a debakl Plzně v Římě

Fotbalisté Plzně ve druhém utkání Ligy mistrů na hřišti AS Řím utrpěli debakl 0:5. Čeští šampioni jsou ve skupině G s jedním bodem na posledním místě. Se čtyřmi body tabulku vede CSKA Moskva, který doma překvapivě porazil Real Madrid 1:0. Madridský obhájce trofeje má stejně jako AS tři body.

Na Stadio Olimpico se blýskl hattrickem Edin Džeko. Bývalý útočník Teplic vstřelil Plzni tři góly už před dvěma lety v domácím duelu Evropské ligy (4:1). Další góly italského favorita dali Cengiz Ünder a Justin Kluivert. Český útočník Patrik Schick za AS odehrál závěrečnou čtvrthodinu.

Viktoria vyrovnala nejvyšší porážku ve skupině elitní soutěže ze stadionu Bayernu Mnichov před pěti lety. Svěřenci Pavla Vrby odehrají další utkání v LM za tři týdny na stadionu Realu Madrid.

Římský tým výborně začal. Už ve třetí minutě Kolarov vysunul Džeka, který využil zaváhání obrany a přízemní střelou překonal Kozáčika. Bosenský kanonýr skóroval teprve podruhé v sezoně a po pěti soutěžních zápasech.

I hosté si však dokázali vytvořit šance. Nejprve Krmenčík střílel nepřesně, poté nepokrytý Řezník v dobré pozici hlavičkoval o kousek vedle. V 29. minutě měli Plzeňští naopak štěstí, protože Ünder z dálky trefil břevno.

Ve 40. minutě už domácí vedli 2:0. Ünder přihrál do šestnáctky Džekovi, ten si mezi obránci zpracoval míč a z voleje ho napálil pod břevno. Třetí gól mohl krátce před pauzou přidat Florenzi, ale Kozáčik ho zblízka vychytal.

Domácí kontrolovali hru a v 64. minutě udeřili potřetí. Džeko přistrčil míč Lorenzovi Pellegrinimu, ten za obranou našel Ündera a turecký křídelník překonal Kozáčika. Plzeňský brankář o chvíli později výborně zneškodnil Džekovu ránu.

Semifinalista minulého ročníku LM sevřel Plzeň na její polovině. V 73. minutě Kozáčik vyrazil Ünderovu ránu jen před sebe a volný Kluivert snadno zakončil do odkryté branky. Ve druhé minutě nastavení pak uzavřel skóre Džeko hlavou po Florenziho rohu. Římský celek doma vyhrál šesté utkání v Lize mistrů po sobě.

Hlasy po utkání:

Eusebio Di Francesco (trenér AS Řím): »Jsem spokojený. Líbil se mi střed pole i to, že hráči zachovávali své pozice a byli neustále v pohybu. Musím pochválit i obránce, kteří dobře pracovali s míčem a nebáli se hrát dopředu. I když jsme vyhráli 5:0, tak není správné říct, že soupeř nehrál dobře. V Champions League to nikdy není jednoduché. Myslím, že jsme ukázali kvalitu jak v obraně, tak v útoku. Já jsem samozřejmě velmi rád, že dal Edin Džeko tři góly a povedl se mu zápas. Hodně se mluvilo o tom, že se mu nedaří. Ale já si byl jeho kvalit vědom.«

Pavel Vrba (trenér Plzně): »Je to jednoduché. Soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál 5:0. Samozřejmě nás mrzí, že v poslední době v zápasech venku dostáváme brzo góly a pak samozřejmě ten zápas je tím trošku ovlivněný. Ale přiznejme si, že dneska první gól nerozhodl, rozhodl to, že kvalita soupeře byla lepší. Při standardních situacích jsme měli být mnohem důraznější, než jsme byli. Určitě hráči, kteří byli určení, si s tím vůbec neporadili. V průběhu prvního poločasu za stavu 1:0 jsme soupeře mohli z brejkových situací mohli lépe ohrozit. Bohužel jak Krmenčík, tak Řezník ty šance neproměnili. Ale byly tam i další věci a tam třeba vůbec nezavíral prostor Zeman. Takže my z těch brejkových situací gólově nevytěžili vůbec nic. My můžeme jenom konstatovat, že dneska jsme v utkání uhráli výsledek, který odpovídal průběhu hry.«

AS Řím - Viktoria Plzeň 5:0 (2:0)

Branky: 3., 40. a 90.+2 Džeko, 64. Ünder, 73. Kluivert. Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Listkiewicz (všichni Pol.). ŽK: Schick - Hejda. Diváci: 41.243.

AS Řím: Olsen - Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov (74. Luca Pellegrini) - Cristante, N'Zonzi - Ünder (74. Schick), Lorenzo Pellegrini (74. Zaniolo), Kluivert - Džeko. Trenér: Di Francesco.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Zeman (71. Ekpai), Hořava (64. Kolář), Kovařík - Krmenčík (78. Řezníček). Trenér: Vrba.





CSKA Moskva - Real Madrid 1:0 (1:0)

Branka: 2. Vlašič. Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.). ČK: 90.+6 Akinfejev (CSKA).

CSKA: Akinfejev - Fernandes, Becao, Černov, Nababkin - Vlašič, Bijol, Achmetov, Obljakov (90.+8 Kyrnac) - Dzagojev (65. Jefremov), Čalov (78. Sigurdsson). Trenér: Gončarenko.

Real: Navas - Carvajal (43. Odriozola), Varane, Nacho, Reguilón - Kroos, Casemiro (58. Modrič), Ceballos - Lucas (58. Mariano), Benzema, Asensio. Trenér: Lopetegui.

1. CSKA Moskva 2 1 1 0 3:2 4 2. AS Řím 2 1 0 1 5:3 3 3. Real Madrid 2 1 0 1 3:1 3 4. Plzeň 2 0 1 1 2:7 1

(red)