Rozhovor Haló novin s Markem Nevoralem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 53 – Třebíč

Výstavba pátého bloku v Dukovanech je prioritou

Co vás přivedlo do politiky?

Někdo to dělat musí. Mám silné sociální cítění a nechci stát opodál a jen se dívat, kam se naše země ubírá. Samozřejmě měli v tomto vliv na mě také rodiče, a hlavně můj děda.

Jste zkušeným komunálním politikem. Jak vám poznatky z práce zastupitele mohou v případě zvolení pomoci při prosazování volebního programu KSČM v Senátu?

V obecním Zastupitelstvu městyse Vladislav jsem byl tři volební období, od roku 2002 do roku 2014. A již druhé volební období jsem zastupitelem Kraje Vysočina. Za tuto dobu jsem nasbíral mnoho zkušeností a vím, s čím vším člověk může počítat. Program KSČM jsem vždy hájil a budu v tom pokračovat i při svém případném zvolení do Senátu PČR.

Jaké zkušenosti nabyté ve své původní zodpovědné profesi bezpečnostního pracovníka v jaderné elektrárně byste v Senátu uplatnil, co vám dala vaše aktuální pozice předsedy OV KSČM?

Své zkušenosti z více než devatenáctileté práce bezpečnostního pracovníka již zúročuji v práci bezpečnostní komise Rady kraje a i při případném zvolení do Senátu se chci věnovat práci v oblasti bezpečnosti. Ve své současné funkci se setkávám s více lidmi a dozvídám se různé názory, což především vede k rozšíření obzoru.

S jakými prioritami jdete do voleb? Co byste v případě zvolení chtěl změnit, či naopak zachovat?

Mým volebním heslem je »Buďme lidmi« na což mnoho - nejen politiků - zapomíná. Především ukázat, že politika se dá dělat slušně, a hlavně pro lidi. Chci být lidem pomoci a zlepšit jejich životní situaci. Dalšími mými prioritami jsou potravinová a energetická soběstačnost země, kvalitní dopravní cesty a obslužnost. Zaměřím se na zjednodušení zákonů, aby byly srozumitelné, logické a jasné pro občany. Chci být mezi těmi, kteří pomohou prosadit výstavbu pátého bloku v Dukovanech.

Mohl byste pojmenovat současné největší problémy svého volebního obvodu?

Nerozhodnost vlády pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech, a tím i energetickou soběstačnost, zaměstnanost. Nedostatečná péče o přestárlé a nemocné spoluobčany a nedostatek personálu ve zdravotnictví. Špatná dopravní obslužnost jak v okrese, tak i v kraji.

Jak jejich řešení vidí komunisté?

Komunisté vždy stáli na straně obyčejných lidí a samozřejmě i já vždy budu hájit jejich zájmy. Co se týká našeho okresu, absolutní prioritou je výstavba pátého bloku v Dukovanech. Kdyby k tomu nedošlo, nedovedu si představit ty katastrofální důsledky, ke kterým by postupně došlo. Zde už se opravdu hraje o čas a já chci být mezi těmi, kteří to pomohou prosadit.

Popusťte uzdu fantazii. Jak by podle vašich představ měl váš volební obvod vypadat v příštích čtyřech letech, abyste byl spokojen?

Krásné silnice, dostavěná nemocnice i s dostatkem personálu. Zahájení výstavby pátého bloku v Dukovanech. Lesy bez kůrovce, spousty rybníků a mokřadů, více zeleně ve městech. A hlavně spousty pracovitých a inteligentních lidí, kteří by pomohli tyto záměry realizovat.

Senát se netěší příliš velké popularitě. Co by podle vašeho názoru bylo třeba udělat, aby si image vylepšil?

Senát by především neměl být odkladištěm zasloužilých politiků, ale místo, kde se mají tvořit zákony pro lidi. Jsem přesvědčen, že jako všude jinde musejí začít chodit do práce (Senátu), aby se senátoři mohli dostatečně věnovat své práci, důkladně prostudovat návrhy zákonů a zvažovat jejich následky.

Jiří NUSSBERGER