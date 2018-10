Československý Tupolev Tu-154M ve Frankfurtu. FOTO - wikimedia commons

Před půlstoletím poprvé vzlétlo »túčko«

Třímotorový dopravní letoun Tupolev Tu-154 patřil po čtyři dekády k základním typům ve flotile sovětského a ruského Aeroflotu, létal i v dalších zemích někdejšího východního bloku. Stroj, jehož prototyp se poprvé vznesl do vzduchu 4. října 1968, nosil také barvy ČSA nebo české vládní letky.

Šestý dopravní letoun z Tupolevovy konstrukční kanceláře se začal rodit v první polovině 60. let nejen jako náhrada staršího proudového Tu-104, ale také turbovrtulových strojů Iljušin Il-18 a Antonov An-10. Letadlo vzniklo tak trochu jako »východní« protiváha amerického Boeingu 727, podobalo se mu třímotorovou koncepcí i svým určením pro lety na středních tratích. Jeho dolet mohl v případě modernizované verze Tu-154M vyráběné od roku 1982 činit až 6600 kilometrů.

Díky výkonným motorům patřily Tu-154 k nejrychlejším dopravním letounům. Od počátku byly navržené tak, aby zvládly službu v Arktidě, díky mohutnému podvozku navíc mohly přistávat také na nezpevněných drahách. Hlavním uživatelem typu se stal Aeroflot, který první z více než tisíce vyrobených letounů zařadil do služby v únoru 1972. Nakonec je používal téměř 39 let, poslední pravidelný let vykonal Tu-154 nesoucí logo s okřídleným srpem a kladivem 31. prosince 2009.

ČSA si Tu-154 začaly pořizovat koncem 80. let, první tři stroje dostaly nátěr s OK na ocasní ploše v roce 1988. Další trojice začala u aerolinií sloužit o rok později a poslední »túčko« získaly ČSA v roce 1990. Letadla létala na pravidelných linkách až do března 1998, poté byly nasazovány už pouze na charterové lety. Od začátku 90. let byl tento typ u ČSA postupně nahrazován Boeingy 737. Ve službách ČR dolétaly Tu-154 v roce 2007, kdy je nahradily Airbusy A319, na Slovensku ale poslední vyřadili teprve před rokem.

Jeden z tupolevů vstoupil i do sportovních dějin, když v únoru 1998 dovezl do Prahy hokejisty, kteří na jeho palubě bujaře slavili olympijské zlato z Nagana. Dnes je z něj muzejní exponát v Kunovicích.

(ici)