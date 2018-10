Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nejlepší je zakřížkovat jednu stranu a nic víc

Volební lístky už máme doma, dveře volebních místností v celé ČR se zítra úderem druhé hodiny odpolední otevřou, volební urny čekají, že je nakrmíme našimi favority. Jít volit je naše právo i jistá povinnost, je to minimum, jak prezentovat své názory na to, co se děje v našem nejbližším okolí i v zemi.

Ano, zítra a v sobotu nás čekají komunální volby, ve velkých městech budeme volit nejen do městských částí, ale také do velkých zastupitelstev. Uskuteční se i volby do třetiny Senátu, a v některých obcích se budou konat i referenda. A upřímně řečeno, někteří voliči a příznivci KSČM se na představitele strany i na náš list obracejí s prosbou o vysvětlení techniky voleb, aby jejich hlas nepropadl. Jsou už rozhodnuti, koho budou volit, obávají se však, že udělají při hlasování chybu.

KSČM letos kandiduje v 1206 obcích - jsou do toho zahrnuty kandidátní listiny KSČM, koalice s účastí KSČM, ale také kandidátní listiny jiných subjektů, hlavně nezávislých, kde kandidují i komunisté. KSČM má v současné době 2883 obecních zastupitelů, má 125 starostů a 149 místostarostů

Pokud možno žádné panašování

Složitější situace nastává u voleb do obecních zastupitelstev. Tam má totiž volič tři možnosti, jak hlasovat - hovoří se o panašování. A jde mu o to, aby jeho rozhodnutí bylo co nejefektivnější, a současně také o to, aby neudělal chybu. Panašování je způsob hlasování, kdy volič může hlasovat pro jednu volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty (i z více volebních stran) nebo i kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých volebních stran (více na str. 9)

Podle kandidátky KSČM na primátorku Liberce Dany Lysákové se zvyšuje počet voličů, kteří na základě předchozích zkušeností tápou, koho volit, a hledají tak známé lidi, které preferují napříč kandidátkami. Je přesvědčena o tom, že ve velkých městech to pak způsobuje problémy i ve volebních komisích. Kalup při sčítání má za následek mnoho chyb, kdy tyto hlasy nejsou započítány, tvrdí. »Proto jsme se s našimi zástupci v komisích dohodli, že pokud zjistí, že to u nich neklape třeba i se sčítáním preferenčních hlasů, nepodepíší protokol,« reagovala pro Haló noviny Lysáková.

Jak chtějí předejít těmto problémům na Liberecku? »Volíme celou kandidátku. Upřednostňujeme naši KSČM před jednotlivci. Do výběru a pořadí jsme měli možnost zasáhnout při jejím sestavení. Volba celé kandidátky je důležitá! Necháváme preferenční hlasy těm, které jsme k tomu nepřesvědčili,« řekla Haló novinám. Zdůraznila, že u voleb by nemělo docházet k tomu, že někteří voliči nechtějí podpořit toho či onoho, protože jim je nesympatický atd., protože na to doplatí celá strana. »Nepřenášejme u voleb případné animozity k jednotlivcům, abychom nepoškodili celou stranu tím, že se postavíme do stejné role, kdy místo všech hlasů pro celou kandidátku, získáme jen několik hlasů preferenčních,« zdůraznila Lysáková s tím, že jen celá kandidátka načítá celkový počet hlasů. Sebevětší počet preferencí pro jednotlivce není k ničemu, pokud KSČM neuspěje jako celek. »Případné své názory pak máme možnost po úspěšném výsledku uplatnit ve výborech a komisích,« dodala.

Nejen ona, ale i další vedoucí kandidáti, představitelé KSČM v obcích a městech se obávají, aby lidé nepodlehli mylnému názoru, že si v obecních volbách díky křížkování mohou sestavit vlastní zastupitelstvo! Jejich názor podpořil v Právu i profesor ústavního práva Jan Kysela. To je iluze. Systém totiž přeje spíš stranám než jednotlivcům, řekl.

Nejdůležitější je přijít volit

Na názoru Lysákové se ve straně shodují i ostatní. Také komunisté v hlavním městě potřebují každý hlas. Proto se Marta Semelová, kandidátka na pražskou primátorku, obrací prostřednictvím našeho listu na všechny členy strany i její sympatizanty s výzvou, aby přišli volit. »Abychom získali co nejvyšší počet hlasů, je důležité označit velkým křížkem okénko před názvem KSČM. Tak každý z vás dává naší straně tolik hlasů, kolik je na kandidátce kandidátů. Preferenční hlasy se v tomto případě nepočítají. Pokud už jste však doma na hlasovacích lístcích označili křížkem jen některé kandidáty, nevadí. Hlavně je nutné, abyste ještě doplnili křížek před vlastní název KSČM. Pokud KSČM nezaškrtnete, dostaneme jen tolik hlasů, kolik kandidátů jste označili. Konkrétně, pokud byste např. označili osm kandidátů, dostane KSČM od vás pouze osm hlasů a přichází o zbylé hlasy. To by mohlo pro KSČM v Praze znamenat, že se vůbec poprvé nedostane do pražského zastupitelstva či zastupitelstva městské části,« uvedla Semelová. Proto apeluje na všechny komunistické voliče, aby přišli k volbám a volili velkým křížkem před názvem KSČM.

»Ve chvíli, kdy chci kumulovat efekt, tak jde o jeden křížek nahoře na kandidátce politické strany. Když označím stranu a jména kandidátů na téže listině, tak se k těmto hlasům nebude přihlížet. Lístek jako takový pro stranu ale platný bude,« potvrdil slova Lysákové a Semelové v Právu profesor ústavního práva Jan Kysela. Pokud volič nezakřížkuje danou stranu, ale jen některé její kandidáty, podle Kysely svůj hlas rozmělňuje. Aby se k jeho preferenci přihlíželo, musí daná politická strana, za kterou uchazeči kandidují, nejdřív získat alespoň pět procent hlasů. Názor, že si lidé křížkováním kandidátů v obecních volbách sestaví vlastní zastupitelstvo, je spíš ve sféře sci-fi. Systém totiž nejen podle Kysely, ale i podle představitelů KSČM přeje stranám, nikoli jednotlivcům.

Jakým způsobem se tedy volí obecní zastupitelé?

Panašování přináší možnost volit kandidáty napříč politickými stranami. Právě to všichni tři zmínění v předchozích řádcích kritizovali. Volič si může vybrat ze tří způsobů hlasování. Může označit pouze jednu politickou formaci, čímž dá hlas všem jejím kandidátům. Ve druhém případě může konkrétně označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, a to z kterékoli strany. A nakonec může oba způsoby kombinovat: označí křížkem jednu stranu a zároveň i jednotlivce z ostatních stran. V tom případě volí přednostně jednotlivě označené kandidáty. Z označené strany volí podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva. Volič však nesmí označit více stran nebo více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva. Jak už však bylo řečeno výše, nejlepší je označit jednu stranu velkým křížkem.

(ku)