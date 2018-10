FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Ministerstvo novelou hasí požár

Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí by měla připravit komplex opatření, která by učinila z posudkového lékařství atraktivnější obor pro studenty medicíny. Projednávaná novela o provádění sociálního zabezpečení, podle níž posudkoví lékaři nebudou muset v 70 letech profesi opouštět, pouze hasí požár.

Novinářům to řekly místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová a členka výboru Květa Matušovská (obě KSČM).

Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům nebo příspěvkům na péči, se celá léta potýká s nedostatkem lékařů. Na jejich přístup a dlouhé vyřizovací lhůty si dlouhodobě stěžují jak lidé s postižením, tak pacientské organizace.

Problém se prohloubil v minulém volebním období, kdy byl schválen služební zákon, kam spadali i posudkoví lékaři. Na jeho základě by museli v 70 letech profesi opustit. Dodatečně jim sice byla schválena výjimka, ta ale koncem letošního roku končí. »MPSV dosud nepřišlo s ničím zásadním a tento návrh řeší situaci tak, aby od ledna 2019 nezkolabovalo posudkové lékařství a v podstatě i systém přiznávání příspěvků na péči pro naše klienty,« uvedla Aulická. »Ministerstvo se snaží novelou hasit požár,« dodala Matušovská.

Krok ku prospěchu pacientů

Posudkoví lékaři by tedy podle novely neměli spadat pod státní službu, ale opět pod zákoník práce, a tím by nemuseli opouštět profesi v 70 letech. Kvůli zákonnému věku 70 let by jich musela skončit zhruba stovka.

Řešení v podobě možnosti zapojení smluvních lékařů, tedy praktiků a specialistů, kteří by nejen vypracovávali dílčí podklady, ale celé posudky, je sice podle Matušovské možné, vyžaduje si ale důslednou kontrolu ze strany správy sociálního zabezpečení. »Dále je nezbytné, aby ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo celý komplex opatření, která by učinila z posudkového lékařství atraktivnější obor pro studenty medicíny,« řekla poslankyně. Za neméně podstatné považuje i více než dvacet let slibované vyřešení financování zdravotně sociálního pomezí, tedy dohodu mezi oběma ministerstvy na financování zdravotně sociální péče.

»Nicméně KSČM novelu podporuje, je to pro nás krok k zajištění služeb občanům prostřednictvím funkční lékařské posudkové služby i v následujících obdobích. Přispívá to především pacientům a o ty nám v KSČM jde nejvíc,« zdůraznila Matušovská.

Aulická dodala, že s další změnou, kterou novela přináší, a to, aby o odvoláních už nerozhodovaly tříčlenné posudkové komise ministerstva práce, ale pouze jeden lékař České správy sociálního zabezpečení, komunisté nesouhlasí. »Máme obavy, že posuzování by ztratilo odbornost, když by to zůstalo jenom na jednom lékaři, který vždy nemusí být specialistou na problém, na základě kterého se klient odvolává,« vysvětlila.

Vyšší příspěvek i pro 3. stupeň

Aulická novinářům potvrdila, že poslanci KSČM podpoří senátní novelu zákona o sociálních službách, která zvyšuje příspěvek na domácí péči o osoby ve 4., tedy nejtěžším stupni postižení z 13 200 na 19 200 Kč. Zvýšení příspěvku má mimo jiné zajistit, aby tito lidé nekončili v ústavech. Změna by se podle senátorů dotkla zhruba 25 tisíc osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu přibližně o 1,8 miliardy korun.

»Všichni se shodujeme na tom, že je opravdu nutné tento příspěvek zvednout, a to nejen ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni,« řekla Aulická. Navýšení by se ale podle ní nemělo týkat pouze domácí, ale i pobytové péče, kde se zatím se zvýšením příspěvku na péči nepočítá. Uvědomuje si prý, že v případě zvýšení příspěvku v obou stupních by šlo o zásah do státního rozpočtu ve výši téměř pěti miliard. »Vnímáme ale to, že ve 3. a 4. stupni se jedná o péči o tak těžce postižené lidi, že rodiny, které o ně doma pečují, to zvýšení opravdu potřebují, z velké části to je jejich jediná finanční podpora,« dodala Aulická.

Pro potřebu navýšení příspěvku i ve 3. stupni postižení se při projednávání novely v prvním čtení vyjádřili poslanci většiny stran.

