Jako jeden muž

Brouzdám městem a koukám na reklamní plakáty s politicky laděnými hesly. Jímá mě tak trochu hrůza, jak si vlastně ti politici na úrovni berou za své »skutečné problémy«. Říkám si, že místo slova spekulovat, lhát a podvádět občany, bylo zaseto slovo populismus. Tohle slovo se zdá stravitelné pro naši společnost. Pamatuji, jak Milan Uhde jednu dobu tvrdil, že lidé přece nechtějí přemýšlet, ale chtějí jen informace brát a případně se pobavit. Já se taky bavím, ale vůbec to není k smíchu, ba naopak. Protože si myslím, že lidé mají nárok na to, aby jim politici nelhali a nepodváděli je. Nedá mi to a pár hesel a pár stran musím zmínit.

Například TOP 09 má heslo: Hospodárné využití obecních peněz, do zásadních projektů. Hospodárně pro koho? A co jsou to zásadní projekty, ptám se? Jinde třeba Alexandra Udženija z ODS zase zvolila heslo: Tramvaj není ubytovna. Chtěl bych vědět, kam by se šla sama uklidit, kdyby byla na místě toho chudáka, co nemá žádnou střechu nad hlavou. Někde jsem zas viděl od ODS heslo: Splníme vaše očekávání. Já od této strany nic jiného, než povýšenecký přístup těchto lidí a mafiánské praktiky neočekávám. Ostatně, na čí úkor by tato pseudoelita parazitovala? A nesmím zapomenout také na Piráty, ti vyrazili s hesly: Držíme kurz a Pusťte nás na ně. Držíme kurz s čím? Jejich malá politická historie nám ukazuje, že oni právě změnili kurz z liberálně pseudolevicové politiky na čistou, tvrdou pravicovou politiku, dle politického zadání. A tím slušně podvedli značnou část mládeže. Takže, raději se pusťte do nich vážení občané.

Já jsem nejen rozhodnut už hodně dávno, koho budu volit. Také jsem se zašel podívat na předposlední pražské zastupitelstvo. Pražskému klubu KSČM na ZHMP bych já dal rozhodně jedničku a s červenou hvězdičkou. Vystupovali slušně, korektně, věcně, se znalostí věci se vyjadřovali ke všem podstatným otázkám v duchu komunistické politiky KSČM. Šlo jim totiž o věc a o občany, na rozdíl od ostatních. Když jsem šel v noci domů, uvědomil jsem si, že voliči by přesně věděli, že mají volit komunisty. Navíc přispějí nejen hlasem, ale také k poctivé politice na úrovni měst a obcí. Také je nutno zmínit, že každý hlas přispěje i finančně. Takže komunisté jdou k volbám jako jeden muž.

Roman BLAŠKO