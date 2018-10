Ilustrační FOTO - Haló noviny

V Kutné Hoře dvě trestní oznámení

První z nich podal na státní zastupitelství v Kutné Hoře lídr uskupení Město pro lidi Martin Starý. Druhé podal lídr KSČM v Kutné Hoře, exposlanec Jan Klán. Obě kvůli falešným předvolebním letákům.

Na falešných předvolebních letácích je fotografie Starého a text slibující přijetí až 2000 utečenců. Letáky se objevily v částech města Karlov a Žižkov. »V pondělí jsme na státním zastupitelství podali trestní oznámení a kriminální policii předali všechny dostupné poznatky. Snažíme se zajistit další stopy a děláme vše pro to, aby policie pachatele v krátké době odhalila,« uvedl Starý.

Exposlanec Jan Klán.

Na jednom z falešných letáků se objevilo logo S lidmi pro lidi, které používá KSČM. »Trestní oznámení bylo podáno. Jedná se o problém zneužití chráněného loga KSČM S lidmi pro lidi neznámým pachatelem s cílem ovlivnit a zmást voliče za účelem zásadním způsobem poškodit KSČM jako volební stranu do městského zastupitelstva i její kandidáty. Takovéto počínání mimo jiné považujeme za porušení zákonem vymezených pravidel pro vedení volební kampaně,« uvedl Klán.

Na letáku je uvedeno, že prostor pro ubytování migrantů by mohl vzniknout v budově bývalých kasáren. Prostředky na úspěšnou integraci mají být získány prodejem vstupenek do chrámu svaté Barbory, který by měl být podle autora odebrán církvi. »Postavili ho měšťané k vyjádření úcty horníkům. Proto by měl patřit městu. Pokud budu zvolen starostou, neodkladně podám žalobu ke zpětnému získání naší katedrály. Z finančního výtěžku za vstupné budeme financovat začlenění cizinců,« stojí na letáku.

Čistě teoreticky by falešné předvolební letáky mohly výsledky voleb v Kutné Hoře ovlivnit. Stalo by se tak v případě, že by dotčené politické uskupení tvrdilo, že je falešná předvolební kampaň poškodila a měla vliv na výsledky voleb. Takové tvrzení by ale musel uznat místně příslušný krajský soud.

(zku)