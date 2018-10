Britská premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikimedia commons

Waterloo Mayové a Raaba

Britská premiérka Theresa Mayová neměla vzhledem k projevu na sjezdu Konzervativní strany vůbec lehkou úlohu, k řečnickému pultíku přesto dotančila se širokým úsměvem na tváři.

Při nástupu na pódium si nechala zahrát píseň Dancing Queen kapely ABBA a předvedla svůj robotický tanec, který se stal hitem internetu během její návštěvy v Africe. Sebeironicky také komentovala problémy při loňské stranické konferenci. »Budete mi muset odpustit, pokud budu během projevu kašlat,« prohlásila po příchodu rádobyvtipná Mayová s odkazem na loňský záchvat kašle během projevu. Premiérka se ale žertem omluvila tím, že celou noc nespala, protože se snažila zajistit stabilitu kulis. Vloni během vystoupení Mayové totiž začala ze zdi za ní padat písmenka tvořící slogan konference.

Některé věci z minulého roku by prý nejraději zapomněla. Premiérka ale poděkovala účastníkům za podporu, kterou jí tehdy prokázali, když se navzdory hlasové indispozici snažila dokončit svou řeč.

Nic podobného ji nepotkalo a z odlehčených momentů si diváci asi nejvíce zapamatují tanec, který předvedla na začátku za zvukového doprovodu švédských popových legend. Na Twitteru to ocenil například švédský velvyslanec v Británii Torbjörn Sohlström.

Někteří komentátoři ale podotýkají, že pro současné dění v Konzervativní straně by možná byla přiléhavější jiná skladba od ABBA. »Je to Dancing Queen nebo SOS? Pro vás je to možná Waterloo,« ptal se po projevu ministra pro brexit Dominika Raaba reportér televize Sky News Faisal Islam.

Podle ČTK také pronikly zprávy, že sami konzervativci hodlají Mayovou odvolat hned po dokončení procesu brexitu. Mayová ale věří, že nejlepší dny má Británie (a i ona) teprve před sebou. Éra po odchodu země z Evropské unie je prý plná příslibů. Svůj plán pro brexit hájila jako návrh, který zajistí hladký obchod a umožní kontrolu hranic...

(rj)