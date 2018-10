Ilustrační FOTO - Haló noviny

Putin: Skripal byl pacholek a zrádce

Bývalý ruský agent a zběh Sergej Skripal byl pacholek a zrádce vlasti. V projevu na energetické konferenci v Moskvě to řekl ruský prezident Vladimir Putin.

Mediální skandál kolem jeho osoby propukl uměle, otrávit Skripala prý neměl nikdo zapotřebí, prohlásil v prvním veřejném komentáři ke Skripalově kauze. »Některé informační zdroje šíří názor, že Skripal byl bezmála ochránce lidských práv,« řekl ruský prezident, když byl požádán o reakci na západní sankce vyvolané Skripalovou otravou. »Byl to prostě špion, zrádce vlasti. Byl to prostě pacholek, to je vše,« dodal Putin.

Proti »hovadinám«

Otrav ale bylo víc. A Rusko důrazně odmítá, že by byly jeho dílem. »Chcete tvrdit, že jsme otrávili ještě navíc nějakého člověka bez přístřeší?« komentoval ruský prezident smrt chudé tulačky Sturgessové. »Když se občas na tu věc dívám, prostě se divím: přijeli nějací chlapi a začali v Británii trávit bezdomovce. Co je to za hovadinu? Copak pracují v čištění města?« pokračoval Putin.

Podle ruského prezidenta Rusko nemá zapotřebí nikoho trávit. »Tenhle Skripal je zrádce, jak už jsem řekl. Dopadli ho, byl (v Rusku) potrestán, odseděl si celkem pět let ve vězení, pak jsme ho pustili. To je vše. Odjel, pokračoval ještě ve spolupráci, konzultoval jakési tajné služby. No a co?« prohlásil podle ČTK.

Podle ruského prezidenta je soupeření tajných služeb věčné. »Špionáž je, jak známo, stejně jako prostituce jedna z nejdůležitějších profesí na světě. Nikdo ji nezrušil a zrušit ani nemůže,« uzavřel Putin.

Podepsaná důchodová reforma

Daleko závažnější ale je, že ruský prezident podle očekávání podepsal masově kritizovaný zákon o důchodové reformě, který lidem prodlužuje odchod do penze o pět let.

