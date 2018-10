Ilustrační FOTO - Haló noviny

Prezident USA k praktikám Saúdské Arábie a Turecka mlčí

Po úterní návštěvě saúdskoarabského konzulátu v Turecku je pohřešován kritik politiky Rijádu, novinář Džamál Chášakdží. Americký list The Washington Post, do nějž žurnalista přispíval, oznámil, že se Chášakdží na konzulát vydal kvůli administrativní záležitosti.

»Nevíme, zda byl zatčen, zda je vyslýchán nebo kdy bude propuštěn,« oznámil list. O muži, jemuž bude v říjnu 60 let, nic neví ani jeho snoubenka, žádné informace o něm neposkytlo Turecko ani Saúdská Arábie. Žena ho na úřad v Istanbulu doprovázela, ale nedostala povolení vstoupit dovnitř. Novinář odevzdal svůj mobilní telefon, což je podle stanice BBC běžná praxe některých zastupitelských úřadů. Chášakdží si přišel vyřídit doklady, aby mohl uzavřít sňatek.

Chášakdží je označován za intelektuála, který se netajil kritikou současného korunního prince Muhammada. »Posouvá zemi od náboženského extremismu do epochy extremismu vlastního... Musíte mé reformy přijmout bez jakékoli debaty a počítat se zatčením a zmizením (kritiků),« napsal Chášakdží o princově smýšlení. Princův program podle něj postrádá nejdůležitější reformu, totiž demokracii.

Chášakdží ze Saúdské Arábie odjel vloni v době zatýkání disidentů, mezi nimiž byli duchovní a intelektuálové. Chášakdží je rovněž kritikem politiky Rijádu vůči Jemenu a Kataru.

Doživotní tresty

Turecký tribunál pak v úterý odsoudil k doživotnímu trestu vězení bez možnosti odvolání prominentního novináře Ahmeta Altana a jeho pět kolegů, informovala turecká státní agentura Anadolu. Soud potvrdil rozsudek soudu nižší instance z února. Odsouzení podle soudu pomáhali strůjcům (ve skutečnosti režimem uměle vykonstruovaného) nezdařeného vojenského puče v červenci 2016.

A reakce stoupence těchto diktátorských režimů Donalda Trumpa na zmiňované dlouhodobé praktiky? Nulová. Jen se zase ztrapnil, když svým stoupencům ve státě Mississippi řekl následující: »Chráníme Saúdskou Arábii... Miluji krále, krále Salmána. Řekl jsem mu ale: králi, chráníme vás, možná byste tu bez nás za dva týdny nebyl. Musíte platit za armádu, musíte platit.« Jde mu zkrátka jen o byznys. V sobotu Trump volal saúdskému králi a hovořil s ním (jen) o zajištění zásob ropy potřebných prý k stabilitě světového trhu s ropou a globálnímu ekonomickému růstu, uvedla podle ČTK agentura SPA.

Nulová tolerance?

Není se ale čemu divit. Trump podobně nedemokraticky postupuje i doma. Politika tzv. nulové tolerance vůči ilegální migraci, kterou letos zavedl na hranicích s Mexikem, naráží na nedostatečnou přípravu, komunikační problémy a slabé zdroje. Uvádí to v úterý publikovaná zpráva generální inspekce amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, první oficiální dokument o skandální praxi oddělování dětí od rodin přistěhovalců ze středomerických států.

Trump přitom kritizuje »nulovou toleranci« vůči své osobě ze strany prestižního listu The New York Times. Podle toho se v 90. letech minulého století dostal k realitnímu dědictví po svém otci z velké části daňovým úskokem. Napsal to v úterý na základě vlastního obsáhlého vyšetřování. Právníci prezidenta obvinění popřeli jako stoprocentně smyšlené. Trump podle amerického listu zdědil po otci byznys v dnešní hodnotě nejméně 413 milionů dolarů (přes devět miliard korun).

Trump se dopustil daňových intrik, mezi nimiž byly i případy vyložených podvodů, tvrdí také list mj. na základě analýzy 200 daňových přiznání Trumpova otce, která získal. Do pletich byli zapleteni i prezidentovi potomci...

