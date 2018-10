O demokracii

Často ve svém okolí slýchávám mantru o svobodě a demokracii, je to jako zaříkávadlo, které se neustále opakuje. Něco, co se podle mnohých vybojovalo během transformace v roce 1989, a teď je hlavním úkolem mladých lidí tuto vymoženost za každou cenu bránit před těmi, kteří nám ji chtějí ukrást.

Stalo se to natolik častým tvrzením, že o obsahu těchto slov většina lidí už ani nepřemýšlí, nepochybuje. Když se pak ptám, co si pod tím vlastně mám představit, málo lidí mi dokáže odpovědět.

Přitom demokracie, kterou máme tak urputně bránit, je spíše pouze hrou na ni. Jednou za několik let si můžeme vybrat z několika politických stran, které se svým programem liší velmi výrazně, ve své politické praxi jsou si však, až na pár výjimek, podobné jako vejce vejci.

Tyto strany si vybíráme na základě masivních a finančně velmi náročných kapaní, na které rádi přispívají vlivné postavy soukromého sektoru a podporují je různá korporátní média, a pak se divíme, že právě jim jdou tyto strany nejvíce na ruku a na ty svoje voliče jaksi až do dalších voleb trochu zapomenou.

Nejabsurdnější moment je pak vždy ten, když je těm nehlasitějším obráncům demokracie nabídnuta možnost nejenom tu jejich demokracii bránit, ale spíše demokratické principy dostávat tam, kde je jich teď největší nedostatek.

To zděšení a odpor, když se člověk jenom zmíní o tom, že demokracie pro většinu lidí končí tam, kde začíná jejich pracoviště, a že na spoustu věcí nepotřebujeme zastupitele a ve svých čtvrtích si můžeme rozhodovat sami a přímo, je pro ně děsivá a nepřípustná. Je také jasné proč! Demokracie v práci by znamenala konec odlivu kapitálu do kapes několika nejbohatších jedinců. Přímá demokracie v komunále by pak byla ohrožením pro teplá místečka pravicových politiků, kteří tak rádi přihrávají soukromníkům podivné veřejné zakázky.

Proto, když se bavím s lidmi ve svém okolí, často říkám, že svobodu a demokracii není potřeba bránit, ale za ni bojovat, a to možná víc než kdy předtím.

Arťom KORJAGIN, kandidát KSČM do Zastupitelstva hlavního města Prahy