Pojďme společně k volbám!

Jako správní fanouškové či fanynky v redakci prožíváme sportovní zápolení. Když Sparta prohraje, druhý, který fandí Slavii, se směje. A hecování samozřejmě probíhá i v opačném případě. A zdaleka nejde jen o pražská »S«.

No a pak je zde kolega, jehož srdce pro žádný tým nebije a který pokaždé – i když hraje třeba česká reprezentace – zchladí horké hlavy a vrátí nás ostatní na pevnou zem. Češi vyhráli? Nu což, chleba levnější nebude. A když prohráli? Proč kolem toho dělat takovou tragédii, když života nikoho z nás osobně se to nedotkne, a navíc jsme ten konečný výsledek stejně nemohli ovlivnit?

Stejně tak jako ve sportu držíme palce svým favoritům i na politickém kolbišti. Jen s malým, či spíše dost podstatným rozdílem. V tomhle případě výsledek ovlivnit můžeme! Byť jen jedním hlasem, ale i ten může rozhodnout. A jak jsme několikrát v uplynulých dnech upozorňovali, tentokrát už navíc nejde o jeden jediný hlas jako takový. Pokud zakřížkujete v komunálních volbách jen jednoho svého favorita, přijde vámi preferovaná strana přesně o tolik hlasů, kolik je lidí na kandidátce (minus jedna, samozřejmě). V tom se volby do místních zastupitelstev liší od parlamentních.

A když už jsme u té repliky s levnějším chlebem, to je další rozdíl mezi fanděním sportovcům a aktivní účastí ve volbách. Tady totiž o ceny jde. A nejen potravin. Jde o náš lepší život v místě, kde jsme zapustili své kořeny. Je proto zaprvé potřeba k volbám jít a zadruhé dobře zapřemýšlet, která ze stran – dlouhodobě – kope (když už jsme u té fotbalové terminologie) za zájmy dolních deseti milionů. A která jen slibuje - podle hesla »nikdo ti nemůže dát to, co já ti slíbím« - a po volbách se všechny vytištěné sliby stanou jen bezcenným kusem papíru, který si zaslouží spláchnout do záchodu či v lepším případě dát do tříděného odpadu, když už se na ty nesplnitelné sliby vyplýtvaly produkty našich lesů.

Jsou tu strany, které své programy dokážou opakovaně zrazovat jak na běžícím páse. Vedle nich i takové, které křičí, že představují změnu, ale tím vše končí, protože ona změna nemá žádný jiný obsah než vymezení se vůči ostatním.

Stojím si za tím, že KSČM je jiná. Jak v krajských koalicích, tak na radnicích větších či menších měst, kam její členové byli v minulosti zvoleni, prokázali odbornou erudici i schopnost naslouchat nejen občanům, ale také politickým konkurentům. A zároveň problémy řešit! Zkrátka a dobře - stát si za svými sliby.

Já osobně proto půjdu ke komunálním volbám, ale i k těm senátním rázným krokem – a budu volit jako obvykle levou rukou…

Petr KOJZAR, generální ředitel a. s. Futura a šéfredaktor Haló novin