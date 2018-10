Skvrny na slunci

Tak, už to máme prakticky za sebou, myslím tedy předvolební kampaň. Letos byla přeci jenom o něco méně vyhrocená než třeba k volbám do Sněmovny, však také jde především o volby lokální a lokálními jsou tak tedy převážně i témata.

Ale i ta lokální témata stojí opravdu za pozornost a mnohdy překvapí. Ani sice ne tak obsahem, jako tím, kdo je nadnáší. Když vám totiž z úst pravicových kandidátů zaznívají věty o bezplatné městské dopravě či o dostupném obecním bydlení, zdá se, jako by snad byly nějaké skvrny na slunci či co.

To, že chtějí třeba více zeleně do měst nebo více parkovacích míst, to bych ještě pochopil, to jsou věci, které jsou nejvíce vidět, a věřím, že možná by i tyto sliby k realizování nějakému spřízněnému podnikateli rádi po volbách zadali. Ale že nám pravicoví kandidáti, kteří se toliko opírají o neviditelnou ruku trhu, najednou vykřikují o zajištění kvalitní a dobře placené práce se všemožnými sociálními výhodami? To mi hlava moc nebere…

A jestliže pak dále dodávají, že musí být i mateřské školky dostupné všem, to je už docela »úlet«. Mnohdy to totiž prohlašují právě ti, kteří se v minulosti (nebo minimálně ona strana, za níž nyní kopou) na jejich likvidaci podíleli.

Je samozřejmě hezké, že právě před volbami se z většiny pravicových kandidátů prakticky stávají komunisté a najednou je jim za vlastní dlouhodobý program KSČM. Nic proti, jsou to důležité body, které budou jistě všem občanům ku prospěchu, jen kdyby ale po volbách ten skutek neutek.

Chápu, že mnoho lidí mohou při rozhodování ony sliby ovlivnit, však také znějí často velmi dobře, byť v praxi o nich rozhodně pravicoví kandidáti ani neuvažují. Já proto volím raději originál, tedy kandidáty KSČM, u nichž mám jistotu, že onen program prosazují dlouhodobě a po volbách na něj jen tak nezapomenou…

Tomáš CINKA