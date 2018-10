Ilustrační FOTO - Haló noviny

Poslanci odvrátili hrozbu nárůstu spoluúčasti

Nová úprava úhrad zdravotnických prostředků by měla lidem ušetřit podle vlády stamiliony korun na spoluúčasti. Víc pomůcek bude bez doplatků. Umožňuje to novela o veřejném zdravotním pojištění, která ve Sněmovně úspěšně prošla závěrečným schvalováním. Normu nyní projedná Senát.

Návrh reaguje na nález Ústavního soudu, který zrušil stávající úhradová pravidla ke konci roku. Pokud by nová úprava nebyla od ledna účinná, hrozil by podle kabinetu nárůst spoluúčasti o více než miliardu korun. »Je třeba si uvědomit, že objem zdravotnických prostředků je opravdu velký, zdravotní pojišťovny hradí asi šest miliard ročně a týká se desítek tisíc pacientů, kteří tyto zdravotnické pomůcky potřebují. Proto ministerstvo zdravotnictví věnovalo přípravě nového systému úhrad velkou pozornost, snažilo se ho utvořit tak, aby jeho ústavnost nemohla být zpochybněna,« řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Novela navíc snižuje výdaje za léky některým invalidům. Od roku 2020 by neměli na doplatcích vydat více než 500 korun ročně invalidní důchodci s invaliditou třetího stupně a invalidé s uznanou invaliditou ve druhém a třetím stupni, kterým úřady penzi nepřiznali kvůli krátké době pojištění. Nyní do tohoto limitu spadají jen senioři starší 70 let.

Ohledně zdravotnických prostředků provedli poslanci ve vládní novele spíše jen dílčí a upřesňující úpravy. »Nejde tam o žádné zásadní systémové změny,« uvedl Vojtěch.

Pomoc pro pacienty

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) uspěla mimo jiné s návrhem, podle kterého bude pacientům s plicní arteriální hypertenzí hrazeno nejen léčivo, díky kterému mohou žít, ale také infuzní pumpy s příslušenstvím, které jsou nezbytné pro jeho ambulantní aplikaci. Ty pojišťovny nehradí. »Systém se tak různě obchází a tyto nezbytné pomůcky se různým způsobem dotují,« uvedla Aulická. Její návrh tak umožňuje »legálně transparentní úhradu život zachraňujících pomůcek pro pacienty s plicní arteriální hypertenzí«.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Poslanci schválili také pozměňující návrh Daniela Pawlase (KSČM), aby lidé s těžkou inkontinencí nemuseli doplácet navrhované dvě procenta na příslušné pomůcky, například pleny. »Je nutné zdůraznit a vždy mít při stanovování těchto opatření na paměti, že inkontinenční pomůcky využívají v drtivé většině osoby s tím úplně nejtěžším postižením, z nichž prakticky absolutně mizivá část má jiný příjem než důchod. Nejsou absolutně jakékoliv výdělečné činnosti schopny a ve většině případů jsou zcela nemajetné,« uvedl Pawlas.

Z dalších navržených změn poslanci odsouhlasili, aby se z pojištění hradily například i opravy mechanických a elektrických invalidních vozíků, které jsou ve vlastnictví pojištěnců, nejen těch ve vlastnictví pojišťoven.

Pacienti se k prostředkům dostanou rychleji

Zdravotnickými prostředky se rozumí různé výrobky od obvazů a vatových tamponů, přes kompresní punčochy, ortézy, berle, chodítka a protézy, brýle, paruky, pomůcky pro diabetiky a naslouchátka až po vozíky pro handicapované. Zrušená část zákona stanovila úhradu 75 procent ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou stanoví zdravotní pojišťovny.

Senátoři ji napadli u Ústavního soudu, protože podle nich systém umožňoval pojišťovnám, aby si samy určovaly, jestli a v jaké výši pomůcku uhradí. Podle senátorů to zasahovalo do práv pojištěnců i výrobců pomůcek. Soud uvedl, že to bylo v rozporu s právem na bezplatnou zdravotní péči.

Nově si podle novely základní parametry úhrady stanoví přímo výrobci tím, že svůj produkt zařadí do skupiny výrobků. Peníze, které lidé ušetří, se mají v budoucnu hradit z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení limitů ale má stejnou částku ušetřit.

Přílohou novely je aktualizovaný seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé skupiny stanoveny úhradové hranice a další podmínky. Nové zdravotnické prostředky by měly být zařazovány do systému úhrad každý měsíc, nikoli jen jednou za půl roku. Pacienti se díky tomu ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou rychleji.

Zařazování nových prostředků budou navrhovat přímo jejich výrobci, stát bude řešit jenom chyby, na které mohou upozornit zdravotní pojišťovny, konkurenti nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv.

(jad, ku)