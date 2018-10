Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Vláda versus těžaři lithia

Klíčová povolení pro projekt těžby lithia u Cínovce zatím zdaleka vydána nejsou.

Jde především o posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), stanovení dobývacího prostoru a povolení hornické činnosti, řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v současnosti zkoumá podmínky, za kterých vláda uložila státnímu podniku Diamo, aby hájil vlastnická práva státu v oblasti strategických nerostných surovin. »Těžaři podali žalobu proti nám, aby Diamo nemohlo realizovat ten projekt,« řekl Babiš. Další kroky podle něho vláda učiní podle rozhodnutí antimonopolního úřadu. »V této fázi je to o ÚOHS a rozhodování. Doufejme, že tyto nezávislé instituce budou rozhodovat ve prospěch státu a ve prospěch našich občanů. Aspoň tak by to mělo být,« podotkl premiér. Vláda je podle něho přesvědčena, že existuje jasný veřejný zájem státu nad hájením vlastnických, ekonomických a environmentálních zájmů při osvojování ložisek strategických nerostných surovin, včetně lithia.

Richard Pavlík, generální ředitel společnosti Geomet, která je dceřinou firmou australské společnosti European Metals Holdings (EHM) včera uvedl, že aktuálně plánované vrtné práce související s možnou těžbou lithia u Cínovce jsou nezbytné pro zahájení finální studie proveditelnosti, která by na konci příštího roku měla teprve ukázat, za jakých podmínek a zda vůbec je ložisko Cínovec ekonomicky využitelné. Podle Pavlíka mají mimo jiné sloužit ke zpřesnění geologického modelu ložiska.

(ng)