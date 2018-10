Ilustrační FOTO - Haló noviny

Trumpovy výroky se obracejí proti němu

Soudce v San Francisku ve středu zablokoval úsilí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončení zvláštního statusu migrantů, kteří do USA přišli ze Súdánu, Nikaraguy, Haiti a Salvadoru.

Postavení dočasně chráněných migrantů se tito lidé těší jako uprchlíci ze zemí postižených živelnou katastrofou nebo válkou do doby, než se situace v jejich vlasti zlepší. Ukončení této ochrany, která se nyní v USA týká asi 300 tisíc lidí, by podle soudce vedlo k »nenapravitelným škodám a velkému utrpení«, mimo jiné rozdělování rodin.

Program trvá už dvě desítky let. Americká vláda podle soudce dostatečně neprokázala, v čem je špatný. Jeho ukončení by znamenalo, že se jeho účastníci musejí vrátit do svých zemí. Mnozí by tak stáli před rozhodnutím, zda s sebou vzít své děti, které se jim mezitím v USA narodily, nebo rodinu rozdělit.

Soudce Edward Chen ve svém verdiktu podle agentury AP citoval slova, která Trump pronesl v roce 2015 během své prezidentské kampaně. Mexické imigranty tehdy přirovnal k drogovým dealerům a sexuálním násilníkům. Verdikt rovněž zmiňuje Trumpovu výzvu k zákazu vstupu muslimů do USA a jeho vulgarismus na adresu některých afrických zemí, který údajně pronesl v lednu během jedné schůzky v Bílém domě.

Podle soudce Chena je tak zjevné, že Trump »chová zášť vůči nebílým a neevropským cizincům«, která ho vedla k jeho rozhodnutí ohledně migrantů ze čtyř zmíněných zemí. Agentura AP připomíná, že je to už poněkolikáté, co se Trumpovy výroky obrátily proti němu u soudů, které nakonec rozhodly proti jeho migrační politice.

Další Trumpova iniciativa, kterou nakonec sám zrušil – politika »nulové tolerance« – naráží na nedostatečnou přípravu, komunikační problémy a slabé zdroje, uvedla v úterý publikovaná zpráva generální inspekce amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti, první oficiální dokument o kontroverzní praxi oddělování dětí od rodin přistěhovalců ze středoamerických států. Podle imigračních statistik bylo tímto způsobem internováno 2300 dětí. K úterku ještě zůstávalo odděleno od rodičů 136 dětí.

(čtk)