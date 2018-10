Dílna na výrobu bot v indické Agře

Víte, kdo a jak vyrábí vaše boty?

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3000 Kč a přitom většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost dozvědět se to mají ode dneška na výstavě fotografií v sedmdesáti parcích republiky.

Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi mohou nahlédnout do prostředí továren v indické Agře. Právě zde se vyrábějí boty i pro český trh. Výstava na stromech má rovněž doprovodný program, a to promítání dokumentu Ve stínu Taj Mahalu. Pro pedagogy a jejich studenty je připravena vzdělávací lekce Naše boty. O všem nás informovala Gabriela Štěpánková z NaZemi.

Deset hodin šest dnů v týdnu

Indie je po Číně druhým největším producentem bot na světě. V indickém obuvnickém průmyslu pracuje přes milion lidí, kteří v roce 2016 vyrobili 2,26 mld. párů bot. V obuvnických továrnách jsou v Agře zaměstnaní zejména muži. Většinou nemají pracovní smlouvy, pracují deset hodin denně šest dní v týdnu, bez proplacených přesčasů, bez reálné možnosti založit odbory, jež by mohly pomoci situaci zlepšit. V malých dílnách, kde jsou podmínky mnohdy ještě horší než v továrnách, navíc nezřídka pracují i děti.

Poptávka po levných botách a potřeba rychlých dodávek vede k velkému tlaku na majitele továren a v důsledku i na dělníky. Ti pracují bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, neboť ty jejich práci zpomalují. Když zakázka hoří, musí dělníci v továrně i spát. »Máme problém s manažerem, nedovoluje nám jít domů, třeba i 15 až 20 dní v kuse. Moc nás to trápí. Jsem stálý zaměstnanec a nemám žádné sociální pojištění,« dokresluje situaci Sandib pracující v indické továrně.

Návštěvníci na výstavě rovněž zjistí, co by se mělo v rámci systému změnit, aby se podmínky dělníků a dělnic zlepšily. Systémová změna vyžaduje spolupráci mnoha aktérů. Autor fotografií Stanislav Komínek z organizace NaZemi, která za výstavou stojí, k tomu blíže uvedl: »Pracovní podmínky v dodavatelských továrnách se nezmění, pokud budou firmy i nadále tajit, v jakých továrnách zadávají výrobu. Vlády v zemích produkce a mezinárodní instituce musejí efektivněji hlídat dodržování pracovních podmínek a usilovat o zvýšení transparentnosti dodavatelského řetězce. Mzdy by se měly zvýšit na důstojnou úroveň, aby z nich bylo možné pokrýt životní náklady. Dělníci musejí mít možnost zakládat odbory a kolektivně vyjednávat lepší pracovní podmínky.«

Výstava také upozorňuje na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, informuje, co můžeme změnit my jako spotřebitelé a spotřebitelky: omezit spotřebu, kupovat kvalitní boty či tlačit na firmy, aby uváděly, kde a jak zboží vyrábějí, a byly odpovědné.

Výstava na stromech se koná od 6. do 13. října v desítkách parků po celé České republice již čtvrtým rokem při příležitosti Světového dne důstojné práce. Ten se slaví 7. října. Přehled parků, kde se výstava koná, a více informací najdete na www.vystavanastromech.cz.

(za, mh)

FOTO – NaZemi/Stanislav KOMÍNEK