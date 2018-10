Problémy migrace: poučit se z minulých zkušeností

Chci tímto příspěvkem doplnit komentář M. Kavije (Haló noviny 27. 9.) týkající se České republiky a problémů migrace. Jsem přesvědčen o tom, že jediné účinné řešení těchto problémů spočívá v účinné pomoci zemím, odkud uprchlíci přicházejí, a ve spolupráci s těmito zeměmi. Historické příklady této pomoci může ukázat právě Česká republika, resp. Československo v letech padesátých až osmdesátých, a to na rozdíl od někdejších koloniálních států, které dnes de facto pokračují v neokoloniální praxi.

V uvedeném období mělo Československo diplomatické zastoupení ve většině afrických zemí a provádělo nejen politickou, nýbrž také účinnou ekonomickou diplomacii (exportem průmyslových komplexů a hospodářskou pomocí). Společně s dalšími socialistickými státy se Československo podílelo na přípravě středoškoláků a vysokoškoláků z rozvojových zemí a v žádném případě neprovádělo to, co v těchto zemích běžně dělaly západní státy – kupování levných pracovních sil. Tento »sociální parazitismus« je dnes masivní a lze jej demonstrovat hlavně na Spolkové republice Německo. Sahra Wagenknechtová, předsedkyně frakce Levice ve Spolkovém sněmu, uvedla na adresu Angely Merkelové, že její migrační politika »vedla v Německu k naprostému selhání státu, a to jak v sociální oblasti, tak ve vnitřní bezpečnosti«. »Boj« spolkové vlády proti příčinám migrace označila S. Wagenknechtová za »zcela nevěrohodný«, zejména pak proto, že SRN exportuje ve značném rozsahu zbraně do krizových oblastí nejen Afriky a sama se v některých těchto oblastech přímo vojensky angažuje.

Ze zkušeností z rozvojové pomoci realizované kdysi státy »východního bloku«, z její struktury a výsledků, by si dnes mohla vzít poučení i současná Evropská unie. Heslem by mělo být »více umu a vzdělání, méně zbraní«. Vojenská řešení, tedy politika prosazovaná silou, by měla být tím posledním, co by EU měla uplatňovat vůči zemím, odkud uprchlíci do Evropy přicházejí. Toto (viz výše uvedené) je cesta, kterou KSČM vždy prosazovala a bude prosazovat. »Naivní« se může zdát jen tomu, kdo této problematice nerozumí, nebo se v ní sice orientuje, ale přesto (či právě proto?) zastává cizí kořistnické a mocenské zájmy.

Jiří MAŠTÁLKA, europoslanec za KSČM