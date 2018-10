Vítej u nás, mafie!

Musíme být světoví! Musíme být více američtí! To jsou naše nejbližší úkoly. To jsou naše nejbližší cíle! Už se jim blížíme, jsme od nich jen krůček. Nevěříte? Věřte mi. Možná dokonce jsme už ten krůček, ba co dím, krok, udělali. Tedy alespoň Československo. Cítím se totiž Čechoslovákem, a to nejen proto, že v těchto týdnech slavíme sté výročí našeho společného státu.

Nyní se totiž na Slovensku učinil první krok rozpletení vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Vrazi, alespoň ti, co zřejmě vraždu dokonali, jsou za katrem, tedy zatím ve vyšetřovací vazbě. Někde za nimi je mlha. V ní se skrývá objednavatel, jenž poskytl nájemným vrahům padesát tisíc eur a odpustil údajně dalších dvacet tisíc z jejich dluhu. Nevíme zatím, kdo to byl, proč to dělal? Snad to slovenská policie ví anebo je na stopě. Ruku, alespoň ideovou, lze však odhalit v zemi za oceánem. Po vraždě totiž »někdo« zorganizoval protivládní demonstrace s cílem odstranit nepříjemného levicového premiéra Fica. Vražda se jako záminka nabídla. Přenést to k nám do českých zemí se sice nepodařilo, ale není všem dnům konec. Přes Facebook lze zorganizovat leccos a mládež, která většinou neví, oč jde, nastoupí na Václavské náměstí v Praze na okamžitý pokyn. Facebook je dobrý šiřitel masové psychózy. Někdo za ním ovšem musí být. Jako podnět nestačí vyvěsit trenýrky na hradním stožáru. A krev, jak vidno z Bratislavy, je dostatečný důvod.

Zeman či Babiš jsou navíc proti přijímání migrantů, »spolupracují s komunisty« a jsou kritičtí proti sankcím směřujícím na Východ. A tam je přece odvěký nepřítel našich národů! Žádné Německo, ale Rusko, a jistě se odhalí i čínské dlouhé prsty do dějin našich národů, které nás po celá staletí znepokojovaly, naše knížata, králové a prezidenti se jim museli podřizovat a odevzdávat »tisíc volů a desítky hřiven stříbra«, aby nás nechali dýchat ve svobodě a demokracii. Ne, nemohlo tomu jinak být, Facebook by to odhalil.

Mafie se ovšem do našich zemí už probojovala dávno. Nájemní vrazi zavraždili podnikatele Mrázka, kamsi zmizelo několik významných podnikatelů, mimo jiné i starý Krejčíř – mnohé bychom snad našli v betonu nových supermoderních staveb, a ani s tou smrtí Alexandra Dubčeka to není zas tak jednoduché. Také o vyhrožování rodině poslance Ondráčka, jihočeské komunistické radní, jež nemuselo končit jen výhrůžkami, bychom se mohli bavit. I když ona vyhrožování lze jistě přičíst vyvolané atmosféře. Jenže, kdo ji vyvolal? A věřte šílencům, že jen vyhrožují! To všechno ale nejsou špičky ledovce. Ty jsou, stejně jako v případu žurnalisty Kuciaka, zatím skryty a myslí, že na ně a jejich peníze nikdo nepřijde. Tak jako tomu bylo u Mrázka. To je způsob práce skutečné mafie, jak ji známe zpoza oceánu či italské Sicílie. Po Listopadu pronikly její metody až k nám. A jak se zdá, její žáky tu začínáme mít na úrovni.

Jaroslav KOJZAR