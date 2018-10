Magdalena Dietlová a 101letá Linda Wichterlová

Nesmrtelní aneb Věk je pouze číslo

Máte pocit, že v pokročilém věku vás už nic hezkého nečeká? Omyl! V každém věku lze být aktivní, pracovat či se věnovat svým koníčkům a zálibám. Kniha Nesmrtelní autora Miloše Zapletala přibližuje čtenářům aktivity mnoha známých osobností navzdory jejich pokročilému věku. Vybral si 43 slavných »mladých staříků«, jak je nazývá, jejichž průměrný věk je 86 let. V této knize najdete životní názory například Zdeňka Svěráka, Karla Gotta, Jiřiny Bohdalové, Jiřího Suchého, Milana Lasici, Václava Vorlíčka nebo olympijské vítězky Dany Zátopkové.

Když se řekne Miloš Zapletal, každý si bezesporu vybaví soutěž krásy Miss České republiky. Dříve redaktor, scénárista, dramaturg a manažer předních osobností české pop music se dnes věnuje především své Farmě Blaník. Jak se stát spisovatelem, napadlo Miloše Zapletala, když se naučil psát už někdy mezi osmi až devíti lety. »Napsal jsem takový legrační dětský románek a už jsem si myslel, že budu spisovatelem. Samozřejmě, že moje celoživotní dráha šla jinudy. V posledních letech dělám spíš farmáře, ale díky mojí šikovné ženě a výbornému řediteli farmy mám méně starostí. Zamýšlel jsem se, co budu dělat, a napadlo mě, že bych se mohl pokusit o psaní knížek. Nikoliv jako spisovatel, ale jako sepisovatel. Již jsem dělal na několika knížkách o Miss, o Manéži, o Bolku Polívkovi a teď jsem si vymyslel téma ‚Nesmrtelní‘ o starých lidech, známých osobnostech. Tyto rozhovory jsou o těch, po nichž zůstane nějaké hmatatelné dílo - sochy, obrazy, knihy, hudba – v tom spatřuji jejich nesmrtelnost.«

Miloš Zapletal odkryl i pozadí vzniku knihy, kterou psal zhruba tři čtvrtě roku. »S každým jsem se sešel, povídal si dva až tři hodiny o tématech nesmrtelnosti, víře, hlavně o tom, co dělají, jak jsou aktivní, co plánují. Většinu rozhovorů jsme uskutečnili u nich doma. Osobnosti jsem vybíral především podle svého uvážení, nebo mně někdo poradil, např. moje žena Hanka. Většinou jsem je našel, ale ne vždy se mně podařilo s nimi sejít. Například Zdeněk Mahler a Rajko Doleček mně předčasně zemřeli. Domlouval jsem se i s panem Formanem, tomu se do toho už nechtělo, protože byl nemocný.«

Moderátor Jan Čenský

Křest: Světový den seniorů

Slavnostního křtu knihy, který se symbolicky konal na Světový den seniorů, se zúčastnili coby kmotři Bolek Polívka, Marie Rottrová a Ladislav Špaček. Křest moderoval Jan Čenský a Ondřej Gregor Brzobohatý, který zde zastoupil Nadaci Taťány Gregor Brzobohaté (Kuchařové) – Krása pomoci. Té Miloš Zapletal věnuje 10 procent z autorských honorářů a tantiém. Autor knihy zároveň pro nadaci, která pomáhá starým, opuštěným lidem, získal sponzorské finanční prostředky. Mezi Nesmrtelnými a dalšími hosty, kteří se křtu zúčastnili, můžeme jmenovat Jiřího Suchého, Oldřicha Kaisera, Petra Nárožného, Jana Měšťáka, Libora Peška, Ivana Havla, Vadima Petrova, Pavla Pafka, Magdalenu Dietlovou, Lindu Wichterlovou (101 let!), Dášu Vokatou, Jana Pirka, Janu a Jiřího Adamcovi, Cyrila Höschla, Josefa Máru, Janu Štěpánkovou, Milana Heina a Gustava Opustila.

Své slovo ke knížce řekl jeden z kmotrů a dlouholetý kamarád autora Bolek Polívka: »Krásný starý člověk je umělecké dílo a Milošovi se v této knize podařilo shromáždit spoustu uměleckých děl. Je to velmi vzácná sbírka, která je opravdu nezapomenutelná.«

