Obklopena známými osobnostmi v rámci Večera dobrých skutků v Jaroměři

Soňa Marková: Náchod je dnes symbolem kultury!

Soňa Marková je charismatická osobnost, jakých na naší politické scéně příliš nenajdete. Kandidátku, která v těchto volbách usiluje o křeslo v Senátu na Náchodsku, jsme vám, z hlediska politických a společenských názorů, představovali v Haló novinách hned několikrát. Tenhle rozhovor je ale úplně o něčem jiném. Ukazuje Soňu Markovou v tak trochu jiném světle – a možná nejvýstižněji…

Nedávno jste byla v porotě soutěže Batist NEJ sestřička. Jak se vám tato soutěž líbí? Jak se vám zamlouvá její formát?

Soutěž vznikla jako projekt známého organizátora společenských, kulturních a charitativních akcí Davida Novotného již před deseti lety. Tehdy oslovil jednoho z největších výrobců zdravotnických prostředků v našem regionu, firmu Batist, a domluvili se na spolupráci. Během následujících let se do soutěže přihlásily stovky zdravotních sestřiček a v poslední době přibývají i muži. Cílem finálového večera, který se každoročně koná v náchodském Beránku za účasti známých osobností kulturního a politického života, je především poděkovat sestrám za jejich obrovskou práci pro nás pacienty. Při soutěži vůbec nejde o ladné křivky a mladé tváře finalistek. Sestry z celé republiky jsou dámy, které mají za sebou dvacet třicet let obětavé služby na odděleních nemocnic za neodpovídající mzdy a ne zrovna nejlepších pracovních podmínek. Také na mnohaleté nesplněné sliby ministrů zdravotnictví upozorňuje svým způsobem tato nesmírně lidská akce. Zažila jsem s »děvčaty« jako jejich patronka mnoho úžasných chvil na jejich soustředěních i ve Sněmovně, kam jsem finalistky pravidelně zvala, aby si mohly pohovořit o svých problémech a možných řešeních s vedením výboru pro zdravotnictví. Z každé přímo čiší neuvěřitelný optimismus, jsou vděčné, nadšené a účast ve finále si neskutečně užívají. Jakoukoliv maličkost berou jako velkou odměnu. Jedním z nejsilnějších momentů pro mě bylo vítězství sestřičky, která krátce před tím prodělala chemoterapii. Nikdo ze stovek diváků v zaplněném divadle to netušil, ale z ní vyzařovala taková síla a radost ze života, že vyhrála. Všichni v sále se spontánně postavili a tleskali. Mnohým se leskly slzy v očích. Teprve později jsme se dozvěděli, že ostatní soutěžící se za jejími zády dohodly, že i když nevyhraje, dostane hlavní cenu, zájezd k moři. Před nedávnem jsem onu úžasnou dámu potkala, je zdravá a neskutečně vitální. Přesně toto je důvod, proč mě NEJ sestřička vždy pohladí po duši a neustále nabíjí optimismem i nadějí, že to s naší společností není zase tak špatné.

Letošní ročník Muže roku absolvovala Soňa Marková na kolečkovém křesle.

V Náchodě býváte také v porotě soutěže Muž roku. Jaké je to lákadlo pro ženské oko? Jak vás soutěž baví?

Která žena by zálibně okem nespočinula na mladých krásných mužích, co se mohou pochlubit nejen perfektně vysportovanými těly, ale často také intelektem a nezbytným smyslem pro humor? Škoda, že jsou čím dál mladší (smích). Tato soutěž získala i několik mezinárodních licencí a vítězové nás každoročně reprezentují na různých mezinárodních prestižních kláních. Mistr International vždy předává hlavní cenu tomu nejkrásnějšímu pánovi do 29 let z celé České republiky. David Novotný již také obdržel mezinárodní ocenění za svou více než dvacetiletou organizátorskou činnost. Pocty se mu dostalo i od města, protože právě díky němu se Náchod stává dvakrát do roka doslova hlavním městem republiky. O lístky do našeho secesního skvostu se »perou« celebrity z celé země. Na pódiu vystupují pěvecké a herecké hvězdy, a tak si přijde na své nejen každá, ale vlastně každý. Je nutné zdůraznit, že všechny tyto akce, které pořádá David Novotný, mají i svůj charitativní rozměr a lidé v sále věnují výtěžek na stacionáře, různé nadace, Červenému kříži a v neposlední řadě i bývalému Muži roku Martinu Zachovi, který se druhý den po finále zranil skokem do vody a od té doby je trvale upoután na invalidní vozík.

V Muži roku soutěží nejen svaly, ale i inteligence. Co vy osobně, když odhlédneme od této soutěže, považujete za klíčovou vlastnost, dovednost či vzhledový rys, které nesmí chybět správnému chlapovi?

Když mi bylo dvacet, důležitou roli v mém posuzování mužů, hrál samozřejmě vzhled. Velmi brzy jsem však pochopila, že jde především o vzájemnou důvěru, toleranci, ochotu překonávat společně i ty nejtěžší okamžiky, vážit si jeden druhého a radovat se z maličkostí. Do společného soužití považuji také za velmi důležité mít laskavý smysl pro humor.

O Davidu Novotném již byla řeč. Z Náchoda je také režisér Tomáš Magnusek, Česká Miss Andrea Bezděková a samozřejmě spisovatel Josef Škvorecký, ale to už bychom zacházeli hodně do minulosti. Čím to, že je dnes Náchod podhoubím pro řadu známých tváří a i centrem kulturního života ve východních Čechách, dá-li se to tak říci?

Náchod je skutečnou líhní slavných osobností. Připomněla bych například ještě herečku Lubu Skořepovou nebo architekta Jana Letzela, který projektoval slavný Atomový dóm v Hirošimě. Velkou zásluhu na tom, že je Náchod dnes symbolem kultury nejen ve východních Čechách, ale i v celé republice, má právě David Novotný. Kromě již zmíněných dvou velkých akcí organizuje mnoho let předvánoční koncerty, koncerty pro dobrou věc i různé kulturní akce na náměstích. Díky němu sem rádi přijíždějí proslulí zpěváci, herci a další osobnosti kulturního, společenského a politického života z celé republiky. David Novotný a zmiňovaný Tomáš Magnusek jsou dva mladí muži, které bych ráda vyzdvihla pro jejich mládí a to, co již v životě za tak krátkou dobu dokázali. Tomáš Magnusek je navíc můj bývalý žák, kterému jsem byla pět let třídní učitelkou. Jsem na něj opravdu pyšná, protože dokázal uskutečnit to, co si ještě na základní škole vysnil. Dnes má za sebou jako herec, režisér či producent mnoho filmů a také seriál. Stojí v čele neziskové organizace, která pomáhá zdravotně postiženým dětem a doslova z trosek vybudoval v Ratibořicích herecké muzeum. Je mým kolegou v zastupitelstvu města, není lhostejný k životu lidí kolem sebe a slovu pomáhat dal ten opravdový smysl. To ostatně platí i pro Davida Novotného.

Jaká další společenská akce, jíž jste se v minulosti zúčastnila, ve vás zanechala rovněž hluboký dojem a proč?

Kromě již zmiňovaných akcí s celorepublikovým dosahem, přebírám záštitu a finančně podporuji další akce pořádané Davidem Novotným. K těm mým opravdu srdcovým patří každoroční předvánoční koncerty v Náchodě, Novém Městě nad Metují, Broumově, Polici nad Metují, Hronově a Jaroměři. Tyto koncerty se dříve konaly v nádherných prostorách místních kostelů, ale potom se katolické církvi znelíbilo, že aspoň jednou do roka mají kostely plné lidí a zakázala je. Stovky lidí se tak v předvánočním čase scházejí v kulturních domech a odnášejí si pohodu, radost, klid… a zároveň pomáhají těm, kteří neměli v životě tolik štěstí jako oni. Vždy v březnu se také tradičně koná Večer pro dobrou věc v Jaroměři a v květnu mezinárodní hudební a divadelní festival speciálních škol v Náchodě. Děti ze stacionářů a speciálních škol celého regionu a z nedalekého Polska, které trpí většinou kombinovaným zdravotním postižením, předvádějí na pódiu za nesmírně trpělivého vedení svých vychovatelek a učitelek fantastické výkony. U mnohých vystoupení se jako porotkyně neubráním slzám dojetí a zároveň mě to naplňuje neuvěřitelnou energií a štěstím. Kdo nezažil, neuvěří. Vždy mě potom velmi mrzí, že zrovna takováto vystoupení se neobjevují ve vysíláních našich televizí třeba místo některého z »nekonečných« seriálů.

Šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar nedávno při volbě Miss, kde byl v porotě, prohlásil, že obdivuje volné disciplíny, protože nemá tušení, co by tam on sám divákům předvedl. Co byste asi zvolila vy, kdybyste - čistě hypoteticky - soutěžila?

Jsem skutečně ráda, že jako porotkyně nemusím předvádět své »volné disciplíny« na veřejnosti. Kdysi dávno jsem na jedné z volebních kampaní před shromážděním stovek lidí zpívala s Pavlem Kováčikem. Ten naštěstí zpívat umí a tak si snad posluchači neodnesli nějaké traumatické zážitky či rozhodnutí nás nevolit. Protože jsem již více než třicet let členkou trampské osady, ráda zpívám za doprovodu kytary se svými kamarády folk a country. Také miluji tanec, ale na pódium bych si asi netroufla. Možná jen, kdyby byla vyhlášena soutěž o NEJ babičku, tak bych do toho se svými vnučkami šla (úsměv).

Na společenských a kulturních akcích jste se setkala s řadou známých osobností, takzvaných celebrit. Která vás nejvíce pozitivně překvapila? A je nějaká, která vás naopak překvapila nemile?

U těchto osobností jsem se setkala většinou s pravidlem: čím víc toho umí, tím jsou skromnější a nemají žádné hvězdné manýry. Mezi mně nejmilejší patří zcela určitě zpěvačky Marcelka Březinová, Hanka Křížková, Míša Nosková, Míša Gemrotová, Marcela Holanová, herečky Míša Dolinová, Iva Hüttnerová, mezi muži pak Martin Maxa, Marián Vojtko, Felix Slováček ml. nebo Josef Vágner. Na opačném konci pak stojí Bára Štěpánová.

Nedávno jste sledovala svět z kolečkového křesla. Proč? A co vám tato zkušenost dala?

Dvojitá zlomenina kotníku mě dočasně upoutala na kolečkové křeslo a dala mi kromě jiného možnost intenzivně nahlédnout do praktického fungování našeho zdravotnictví. Musela jsem během okamžiku změnit své dlouhodobé plány a sáhnout si tak trochu na dno svých duševních i fyzických možností. Ověřila jsem si, že mám opravdové přátele a skvělou rodinu. Velmi důležitou se pro mě stala zkušenost se zdánlivou »bezbariérovostí« měst, budov i života. Mám hodně námětů pro zlepšení a jasný závěr: všechno zlé je pro něco dobré.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO - archiv