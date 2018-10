Zlín doma ztrácí - podruhé prohrál

Fotbalisté Zlína prohráli v předehrávce 11. ligového kola na domácím trávníku s Libercem 0:1. Jediný gól zápasu vstřelil v 68. minutě Roman Potočný. Zlín hrál od 64. minuty bez vyloučeného Pabla Podia. Po druhé domácí porážce za sebou zůstal v tabulce pátý, Liberec se bodově dotáhl na Jablonec a je sedmý.

Liberečtí fotbalisté od úvodních minut řídili hru a během patnácti minut si vypracovali dvě gólové šance. Už ve 4. minutě po trestném kopu Ševčíka z levé strany zcela volný Kerbr z bezprostřední blízkosti hlavou netrefil branku. Po čtvrt hodině hry nechali domácí zadáci volný prostor Oršulovi, který trefil břevno.

»Ševci« se pokoušeli nakopávat míče na vytáhlé útočníky Beauguela s Železníkem, přihrávkám vzduchem ale chyběla přesnost a míče pohodlně sbírali stopeři Slovanu Kačaraba s Karafiátem. Ojedinělé pokusy projít krátkými přihrávkami středem hřiště rovněž nebyly úspěšné. Za celý úvodní poločas domácí ani jednou neohrozili soupeřovu branku.

Poprvé Zlín zahrozil až po změně stran. V 51. minutě se Bartošákův lob odrazil od břevna. Oproti prvnímu poločasu domácí zpřesnili a zjednodušili kombinace a získali územní převahu. V 63. minutě našel Gajič po centru z levé strany volného Beauguela, jehož hlavičku brankář Nguyen konečky prstů vytlačil do zámezí.

Útočné záměry domácích fotbalistů ale narušil v 64. minutě faul Podia, který byl po druhé žluté kartě vyloučen. Početní převahu Severočeši o čtyři minuty později zúročili. Po úniku z levé strany vystřelil z 25 metrů Potočný a brankáři Dostálovi míč proklouzl do sítě. Oslabený Zlín se pokoušel o vyrovnání, Liberec se ale tlaku ubránil.

Michal Bílek (trenér Zlína): »První poločas jsme odehráli velmi špatně. Přečkali jsme šance soupeře, který nastřelil břevno. Ve druhém poločase se hra vyrovnala. Po vyloučení Podia se naše situace ještě více zkomplikovala. I když jsme měli šance, tak už jsme zápas nezvrátili. Je to naše další domácí ztráta, která hodně mrzí. Musíme nyní v reprezentační přestávce na všem zapracovat. Z posledních tří zápasů máme jeden bod a to je málo.«

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): »Předvedli jsme dobrý výkon. Od první minuty jsme šli za svým cílem, chtěli jsme ve Zlíně vyhrát. Takticky jsme se na soupeře dobře připravili. Věděli jsme, že síla Zlína je v dlouhých nakopávaných míčích na Beauguela. Proto bylo jeho bránění dobře zdvojené. Škoda, že se v úvodu neujala hlavička Kerbra a vzápětí Oršulova střela šla do břevna. Zápas jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase. Ve druhém poločase domácí fotbalisté zlepšili hru. My jsme byli ve středu pole pasívní. Po čtvrt hodině jsme se zase dostali do tempa. Pomohlo nám i vyloučení Podia. Aktivitou jsme otočili hru a gólem Potočného jsme zaslouženě vyhráli. Škoda, že ještě Aarons neproměnil hlavou gólovou šanci. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem.«

Fastav Zlín - Slovan Liberec 0:1 (0:0)

Branka: 68. Potočný. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Podaný. ŽK: Podio, Gajič, Jakubov - Potočný, Oršula, Malinský, Koscelník, Nguyen. ČK: 64. Podio. Diváci: 3182.

Zlín: Dostál - Hnaníček (87. Vyhnal), Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek (59. Libor Holík), Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník (73. Jakubov). Trenér: Bílek.

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Oscar, Breite - Potočný (84. Hybš), Ševčík, Malinský (75. Aarons) - Oršula (87. Koscelník). Trenér: Hornyák.

1. Slavia 10 8 0 2 23:6 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Ostrava 10 7 1 2 16:6 22 5. Zlín 11 6 2 3 17:9 20 6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16 7. Liberec 11 4 4 3 13:12 16 8. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 9. Mladá Boleslav 10 4 1 5 22:23 13 10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 10 2 0 8 9:21 6 16. Dukla 10 1 1 8 7:21 4





