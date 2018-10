FOTO - Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ

Filip: Výsledek voleb je reálný odraz situace ve společnosti

Vítězem letošních komunálních voleb se stejně jako před čtyřmi lety stali nezávislí kandidáti. Z politických stran si nejlépe vedla KDU-ČSL, následuje hnutí STAN před ODS. KSČM a ČSSD zaznamenaly propad počtu zastupitelských křesel. První kolo senátních voleb přineslo dva vítěze, do druhého kola postupuje nejvíce kandidátů ODS a ANO. KSČM má v druhém kole jednu kandidátku – Miladu Halíkovou v obvodu Karviná.

K obecním volbám přišlo 47,34 procenta voličů. Je to asi o tři procentní body více než před čtyřmi lety.

Největší důvěru od voličů získali již tradičně nezávislí kandidáti a jejich různá místní sdružení. Obsadili 44 365 křesel, což je o zhruba 3000 víc než v roce 2014.

Ze sněmovních stran získala stejně jako před čtyřmi lety nejvíce zastupitelů KDU-ČSL, a to navzdory tomu, že přišli v zastupitelstvech o 350 křesel. Obsadili jich letos 3645. Druhé skončilo hnutí Starostové a nezávislí se ziskem 2601 mandátů. Od minulých voleb si polepšilo o 400 mandátů. Jen o jeden mandát méně získali na třetí příčce občanští demokraté. Zisk 2600 mandátů znamená o dvě stě více než v minulých volbách.

O 75 křesel si polepšilo také hnutí ANO, které letos získalo 1684 křesel. Výrazného nárůstu pozic v obcích dosáhli Piráti. Zisk 358 mandátů znamená oproti roku 2014 dvanáctinásobný nárůst počtu jejich zastupitelů. Hnutí SPD Tomia Okamury si se ziskem 161 křesel vedlo při své letošní komunální premiéře lépe než minule jeho podobně zaměřené hnutí Úsvit.

V porovnání s výsledkem v roce 2014 zaznamenaly výrazný propad počtu zastupitelských křesel ČSSD, KSČM, ale také TOP 09. Sociální demokraté získali 1955 mandátů, což je zhruba polovina oproti volbám v roce 2014. Polovinu křesel ztratila také TOP 09, která letos získala 484 mandátů. KSČM získala 1470 mandátů, což jsou přibližně tři pětiny mandátů z roku 2014. Celkem KSČM získala 4,82 procenta hlasů, ve volbách v roce 2014 to bylo 7,8 procenta.

KSČM preferuje programové koalice

»Věděli jsme, že nemůžeme dosáhnout stejného výsledku jako před čtyřmi lety, protože jsme postavili méně kandidátek, takže ten výsledek je reálný odraz situace ve společnosti,« řekl novinářům předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Strana letos postavila asi o 300 kandidátek méně než před čtyřmi lety. Filip věří, že v celostátních volbách včetně evropských získá KSČM mnohem lepší výsledek.

KSČM podle něj připravila velmi diferencované volební programy pro jednotlivé obce. »Programy byly reálné a realistické. KSČM nikdy nepoužila populismus, někdy nám to vyčítají, jindy nás za to chválí, v každém případě ale můžete počítat s tím, že ti, kteří budou v zastupitelstvech, budou odvádět poctivě svou práci,« dodal předseda ústředního výboru.

KSČM podle něj zásadně preferuje programové koalice. Tam, kde její zástupci uspěli, budou jednat s každým, kdo chce pracovat ve prospěch občanů. Nikoho z jednání nevylučuje, pokud někdo naopak vylučuje KSČM, je to podle Filipa jeho problém. »My nemáme žádnou překážku v tom, abychom jednali ve prospěch občanů, ať už v koalici nebo jako opoziční politická strana v daném zastupitelstvu. Věřím, že body našeho programu budou tam, kde budeme ve vedoucích funkcích v exekutivě obcí a měst, realizovány, a tam, kde budeme v opozici, budeme přispívat k tomu, aby ty pozitivní věci byly realizovány,« zdůraznil Filip.

Havířov si zaslouží senátorku

Ve velké části senátních obvodů skončil komunistický kandidát na čtvrtém místě. Jedním z nich byl současný senátor za Chomutov Václav Homolka. »Samozřejmě mě mrzí, že jsem do druhého kola nepostoupil, je škoda, že to nevyšlo, ale nic se nedá dělat, život jde dál. Jako komunista jsem byl do Senátu zvolen dvakrát a potřetí by to už byl asi malý zázrak,« řekl senátor našemu listu. Všem, kteří mu v kampani pomáhali, poděkoval za odvedenou práci. Homolka zároveň popřál jediné kandidátce KSČM, která postoupila do 2. kola – Miladě Halíkové, hodně úspěchů. »Přeji si, aby tu pomyslnou štafetu po mně převzala, i když si uvědomuju, že v souboji s kolegou Víchou to bude mít velmi těžké,« dodal Homolka.

Filip Homolkovi na tiskové konferenci poděkoval za práci v horní parlamentní komoře. Zároveň řekl, že věří, že Halíková, která kandiduje v obvodě Karviná, uspěje a KSČM bude mít v Senátu své zastoupení. »S vedením strany připravujeme týdenní program pro její propagaci tak, aby se v té záplavě všech informací neztratila,« řekl předseda komunistů.

To, že Chomutovsko si neudrželo svého senátora, je velkým zklamáním pro prvního místopředsedu ÚV KSČM Petra Šimůnka. »Doufal jsem, že Chomutovsko si udrží senátora, aspoň se to tak jevilo,« řekl našemu listu. Z postupu Halíkové má upřímnou radost, problém ale vidí v tom, že bude kandidovat proti sociálnímu demokratovi. »Halíková nebude mít jednoduchou situaci,« konstatoval Šimůnek.

Halíková prostřednictvím našeho listu poděkovala všem voličům, kteří přišli k volbám a zejména těm, kteří jí dali hlas. Do druhého kola je prý připravena jít s plným nasazením, stejně jako tomu bylo v kole prvním. »Nevím, jak se vyjádří neúspěšní kandidáti v našem obvodě, ale předpokládám, že by se měli přiklonit nejen oni, ale měli by přiklonit i své voliče na moji stranu, protože Havířov je druhé největší město v Moravskoslezském kraji, má dva poslance a zaslouží si i senátorku,« dodala Halíková.

Spolupráce s ANO nemá na výsledek vliv

Peníze vynaložené na kampaň zatím komunisté nesečetli. Centrála podle Filipa vynaložila asi deset milionů korun, další peníze daly okresní a městské výbory. Finanční ztráta, pokud by strana ztratila senátora a čtyři mandáty v Praze, by byla asi dva miliony korun. Podle Filipa by to strana zvládla. »KSČM je jedinou velkou politickou stranou, která nemá žádné dluhy a půjčky. Vždy jsme vystačili s naší vlastní ekonomikou, to znamená s členskými příspěvky, s příspěvky z pronájmu budov a se státní dotací,« dodal.

Do budoucna podle Filipa strana spoléhá na obměněnou strukturu okresních výborů, kde má řadu mladých předsedů. »Myslím si, že mohou najít věkové přiměřené kolegy a kolegyně, kteří budou kandidovat,« dodal.

Nedomnívá se, že by výsledek komunálních voleb ovlivnila spolupráce KSČM s hnutím ANO na centrální úrovni. »To, že ostatní politické strany a hnutí přebírají program KSČM, může být pozitivní, to, že odcházejí voliči k těmto hnutím je pro nás negativní, ale na druhou stranu nepociťujeme, že by v členské základně tato spolupráce měla nějaký mimořádný vliv na výsledek v komunálních volbách,« prohlásil Filip s tím, že centrální politika na konkrétní místa dopadala velmi selektivně. »Měli jsme 150 starostů, asi 140 místostarostů a další asi stovku radních a ti lidé většinou uspěli,« dodal.

Máme co veřejnosti nabídnout

Podle místopředsedy ÚV KSČM Stanislava Grospiče strana dokáže z každého úspěchu, ale i neúspěchu vyvodit poučení. »Máme co nabídnout veřejnosti, takže budeme pokračovat v plnění svých programových závazků bez ohledu na tento výsledek, ale budeme samozřejmě hledat cestu k voličům tak, abychom získali jejich širší podporu než v těchto volbách,« dodal.

Šimůnek uvedl, že výsledek KSČM v komunálních volbách není pro něj zklamáním z práce komunistů ani kandidátů. »Pro mě je zklamání, jak lidé vnímají naši společnost a jak pracují pod vlivem sdělovacích prostředků,« uvedl. Týká se to hlavně mladé generace, která nezažila to, co starší lidi. »Bohužel podle ekonomů v brzké době zřejmě dojde i na hospodářskou krizi, která České republice reálně hrozí, a pak to bude asi jako u lékaře. Toho potřebujeme, až když nám něco je, tak si myslím, že jednou budou lidi velice rádi, že se komunisté budou vracet zpátky na radnice,« dodal Šimůnek.

Za neúspěch považuje to, že komunisté se nedostali do pražského zastupitelstva. »Spolupráce pro občany bude pokračovat dál a doufám, že se nám povede něco podobného jako lidovcům před dvanácti lety, a že se za čtyři roky do zastupitelstev velkých měst vrátíme, protože lidé pochopí, co zastupitelstva bez KSČM byla,« dodal Šimůnek.

Většinu velkých měst získalo ve volbách ANO. Ztratilo ale Prahu, kde vyhrála ODS před Piráty, ANO tam skončilo páté. V Brně, Ostravě a řadě dalších měst však zvítězilo.

Ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu

Podle prezidenta republiky Miloše Zemana neznamenají výsledky voleb žádné zemětřesení. »Neodehrálo se žádné zemětřesení. Někdo mírně posílil, někdo mírně oslabil, ale není to ani na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu,« uvedl Zeman v rozhovoru na serveru Blesk.cz.

Neočekává ani, že by se vládní koalice ANO a ČSSD kvůli výsledku hlasování otřásla v základech. »Není to žádné zemětřesení, chcete-li katastrofa,« řekl o výsledku sociální demokracie. Podle něj ani posilování ODS neznamená, že by se před příštími sněmovními volbami mohla stát vládní stranou.

Zeman v rozhovoru také zopakoval svůj názor, že by volební účast měla být povinná a kdo by nešel hlasovat, dostal by pokutu. Opakovaně se vyslovil i pro zavedení hlasování napříč kandidátkami i v krajských volbách po vzoru obecních, případně pro spojení termínů krajských a komunálních voleb.

Výsledek voleb fungování vlády neovlivní

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš označil výsledky v krajských a okresních městech za úspěch. ANO podle něj mění ČR k lepšímu. Výsledky v Praze jsou podle Babiše důsledkem toho, jaké bylo působení zástupců ANO v hlavním městě. Neočekává, že by výsledek voleb ovlivnil fungování koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD.

Podle předsedy ODS Petra Fialy občanští demokraté ve volbách jasně posílili a ukazuje se, že strana jde krok po kroku správným směrem.

Předseda ČSSD Jan Hamáček bere výsledek voleb jako signál, že se sociální demokracie už odrazila ode dna, na které dopadla v loňských sněmovních volbách. Úspěchy se dostavily tam, kde je strana konsolidovaná, řekl.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura je spokojený s výsledkem hnutí v obecních volbách, protože získalo zastupitele na komunální úrovni. Slabá pozice hnutí v Praze je podle něj dána odlišnostmi hlavního města, jehož obyvatelé se potýkají s jinými problémy než lidé z jiných částí republiky. SPD kvůli tomu nebude měnit svůj program.

S výsledkem voleb je spokojený také předseda Pirátů Ivan Bartoš. Potvrzuje podle něj vzestup strany.

»Je to v tom pásmu, které jsme očekávali. Není to na velký jásot, že bychom zválcovali republiku,« okomentoval výsledky voleb předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který sám usiluje o zvolení do Senátu.

Druhé kolo v pátek a sobotu

Druhé kolo senátních voleb bude tento pátek a sobotu. V jedenácti obvodech do něj postoupili kandidáti ODS, z toho v devíti z prvního místa. Druhé bylo ANO s deseti finalisty, z nichž jen jeden úvodní kolo vyhrál. Úspěšní byli i Starostové a lidovci, kteří už v prvním kole získali po jednom senátorovi. Uspěl Jiří Čunek (KDU-ČSL) na Vsetínsku a bývalý prezidentský kandidát Jiří Drahoš (za STAN) v Praze 4. STAN má navíc ve finále pět kandidátů, lidovci čtyři. ČSSD může ze 13 obhajovaných obsadit jen pět křesel. Po třech adeptech budou mít v závěrečném klání Piráti a hnutí Senátor 21, prosadili se i tři nezávislí kandidáti. KSČM bude ve druhém kole reprezentovat někdejší primátorka Havířova Milada Halíková v obvodu Karviná. Utká se se senátorem a dlouholetým starostou Bohumína Petrem Víchou (ČSSD).

Sociální demokraté, pokud by uspěli všichni jejich finalisté, budou mít nejvýše sedmnáctičlenný klub. Stejně početné kluby by mohly mít i ODS a ANO. Jejich finalisté se střetnou ve třech obvodech, v dalších třech pak občanští a sociální demokraté. Nejsilnější frakci v Senátu může mít KDU-ČSL, pokud ke 14 jistým senátorům přidá všechny další čtyři. Klub STAN může mít díky spřízněným kandidátům nejméně 16 senátorů. Piráti ke svému jedinému senátorovi mohou přidat další dva. Posílit svůj pětičlenný klub o další tři členy může hnutí Senátor 21. Do Senátu se opakovaně nedostali zástupci SPD Tomia Okamury.

K senátním volbám přišlo 42,21 procenta lidí.

(jad, ku)