Halíková bude bojovat dál

Už v pátek a v sobotu rozhodnou voliči o tom, zda hlas KSČM bude znít v horní komoře parlamentu i nadále. Ve druhém kole senátních voleb se duelu zúčastní exposlankyně, kandidátka KSČM Milada Halíková, exprimátorka Havířova. Jejím protikandidátem je současný senátor za ČSSD Petr Vícha.

V rozhovoru pro Haló noviny Halíková poděkovala všem voličům, kteří přišli k volbám, a zejména těm, kteří jí dali hlas. »Je mi líto, že účast ve volbách byla z mého pohledu nízká. To hodnotím jako neúspěch celé polistopadové politiky, která lidi odrazuje a vede k obrovské nedůvěře. Bohužel toho potom využívají někteří extremisté,« zdůraznila pro náš list.

Do druhého kola je připravena jít s plným nasazením. »Samozřejmě za pomoci především Městského výboru KSČM a celé stranické organizace v Havířově a dalších obcích, které jsou ve volebním obvodu. Ten se jmenuje Karviná podle okresu, ale Karviná jako město do něj nepatří. Patří tam naopak Havířov, Bohumín, Petřvald, Rychvald a Dolní Lutyně,« vysvětlila Halíková. Předpokládá, že neúspěšní kandidáti z kola prvního by se měli přiklonit k ní, ale měli by přiklonit i své voliče na její stranu, protože Havířov je druhé největší město v Moravskoslezském kraji, má dva poslance a zaslouží si i senátorku.

Dosud sloužící senátor Petr Vícha přesvědčil v prvním kole 36,7 procenta voličů, Halíkovou volilo 16,45 procenta voličů. Nic není rozhodnuto, karty jsou znovu rozdány. Ve druhém kole se jede od začátku. Má plnou podporu KSČM, půjde se za ni bít i předseda komunistů Vojtěch Filip, který oceňuje nejen její primátorské zkušenosti na severu Moravy, ale i ty v čele sněmovního výboru pro veřejnou správu.

»Ve sněmovním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsem pracoval sedm let. Milada Halíková byla předsedkyní čtyři roky. Výbor vedla profesionálně, nikdy nenastaly žádné velké politické tahanice, jednalo se věcně, snažila se zabránit tomu, aby docházelo k přestřelkám, osobnímu napadání,« reagoval pro Haló noviny bývalý poslanec a člen výboru Jan Klán (KSČM). Uvedl, že Halíkové šlo vždy o věc, pod jejím vedením se vytvořil skvělý tým, dokonce i pravicová opozice v minulém volebním období oceňovala její kvality.

(ku, jad)