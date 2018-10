FOTO - Pixabay

Napomáhání sexuálnímu zneužívání dětí není v SRN trestné

Německý lékař, který působil v nechvalně známé chilské osadě německých nacistických emigrantů Colonia Dignidad, si nemusí odpykat trest za podíl na sexuálním zneužívání dětí. Rozhodl o tom nedávno soud v západoněmeckém Düsseldorfu, a zrušil tak verdikt nižšího soudu, informovala agentura DPA. Hartmut Hopp měl ve vězení strávit pět let.

V roce 2011 Hoppa za napomáhání k sexuálnímu zneužití 16 dětí poslal chilský soud na pět let za mříže. Před tím, než verdikt nabyl právní moci, ale Hopp uprchl do Německa, které své občany nesmí podle zákona vydávat do zahraničí.

Vloni soud v západoněmeckém Krefeldu vyhověl žádosti státního zastupitelství a rozsudek chilského soudu uznal. Vrchní soud v Düsseldorfu ale nyní verdikt soudu nižší instance zrušil, neboť podle něj chování, za které byl Hopp v Chile odsouzen, není v Německu trestné...! Toto rozhodnutí soudu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Pravá ruka nacisty

Hopp byl podle chilského soudu pravou rukou nacisty Paula Schäfera, který počátkem 60. let založil poblíž města Parral jižně od Santiaga de Chile osadu zvanou Colonia Dignidad (Osada Důstojnost).

Enkláva německých nacistických emigrantů byla svým zakladatelem Schäferem navenek prezentována jako harmonická komunita, kde muži farmaří, ženy se věnují domácím pracím a děti se učí, tančí a zpívají. Už koncem 60. let, kdy se z osady podařilo utéct dvěma mužům, vypluly ovšem na povrch informace o diktátorském režimu a brutálním mučení v komunitě. Později se také ukázalo, že Schäfer sexuálně zneužíval děti. Lékař Hopp ovšem dlouhodobě popírá, že by se na zneužívání dětí jakkoli podílel.

Schäfera soud v Chile v roce 2006 poslal kvůli zneužívání dětí na 20 let do vězení, kde o čtyři roky později zemřel.

Pod ochranou Pinocheta

O poměrech v osadě německých emigrantů se světová veřejnost dozvěděla poměrně pozdě, neboť krvavý pravicový chilský režim generála Augusta Pinocheta (1973-90) držel nad kolonií ochrannou ruku... Sám ji totiž využíval k věznění a mučení svých odpůrců. Na území kolonie byl později objeven hromadný hrob obětí tyranie!

Přede dvěma lety tehdejší německý prezident Joachim Gauck během návštěvy Chile odsoudil dlouhé mlčení své země ke zločinům, které se v osadě odehrály. Navzdory očekávání ale jejím někdejším obyvatelům neslíbil odškodné...

