Soudce Brett Kavanaugh složil přísahu, a stal se tak v pořadí 114. členem amerického nejvyššího soudu. Kavanaugha, jehož několik žen obvinilo ze sexuálních útoků v době studií, v sobotu potvrdil ve funkci po těsném hlasování Senát amerického Kongresu. Názory na soudce během vyhroceného schvalovacího procesu silně rozdělily veřejnost.

Slavnostní přísahu Kavanaugh složil jen několik hodin poté, co senátoři kandidáta Donalda Trumpa potvrdili v poměru hlasů 50 ku 48. Díky tomu se soudce, který upevní převahu konzervativců v devítičlenné instituci, může rychle ujmout funkce. Podle vyjádření soudu Kavanaugh složil dvě přísahy: jednu, kterou vyžaduje ústava, a druhou, kterou musí skládat soudci na základě federálních zákonů. Ústavní přísahu složil do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse, soudcovskou do rukou soudce Anthony Kennedyho, jehož v prestižní funkci na nejvyšším soudu nahradil. Ceremonie se zúčastnila i Kavanaughova manželka, děti a rodiče.

Několikatýdenní schvalovací proces, který byl podle komentátorů nejdramatičtějším senátním potvrzováním soudce za dlouhá léta, ostře polarizoval americkou společnost. Kavanaughovi odpůrci poukazovali na jeho problematickou minulost, kterou podle svědectví několika žen poskvrnily sexuální útoky. I při přísaze byli u budovy nejvyššího soudu protestující. O několik hodin dříve při jiném protestu v Senátu zadržela policie 164 lidí. Prezident Trump opět věnoval protestujícím posměšný komentář. »Dav před nejvyšším soudem USA je maličký, vypadá to na 200 lidí (a většina jsou přihlížející) - to by nenaplnilo ani prvních pár řad jakéhokoliv našeho mítinku,« uvedl na Twitteru. »Média, která šíří falešné zprávy, se pokoušejí, aby protest vypadal taaak velký, a on není!« dodal. O Kavanaughovi se v komentáři po jeho přísaze vyjádřil Trump jako o skvělém soudci, který má křišťálově čistou minulost jako nikdo jiný, jen čelil hroznému útoku ze strany opozičních demokratů.

Část politiků a stoupenců opozice se podle médií živí nadějí na možné Kavanaughovo odvolání. Pokud by se demokratům podařilo v listopadových volbách ovládnout Sněmovnu reprezentantů, chtěli by se pokusit iniciovat ústavní žalobu na základě údajného Kavanaughova lhaní pod přísahou během slyšení v Senátu. Do kritiky Kavanaugha se pustil i Robert Post, exděkan práv na univerzitě Yale, která soudce vystudoval. Až do Trumpova rozhodnutí o nominaci byl podle něho Kavanaugh nestranným soudcem, který však svou neutralitu obětoval v boji o hlasy republikánů a během schvalování se bez důkazů prezentoval jako oběť opoziční msty.

(čtk)