FOTO - Pixabay

Na Sulawesi pohřešují přes 5000 lidí

Přes 5000 lidí se v Indonésii pohřešuje po zemětřesení a vlně tsunami z konce září. Katastrofu, která zasáhla ostrov Sulawesi, nepřežilo podle současných údajů 1763 lidí. V neděli o tom informovala agentura AP odkazem na indonéský úřad pro krizové situace.

Úřady se snaží zjistit přesnější počet pohřešovaných v několika vesnicích poblíž nejvíce postiženého města Palu, kde se domy propadly pod vrstvy bláta a jejich obyvatelé v nich zůstali pohřbení. Pátrací týmy v sobotu na jednom místě objevily 34 těl, další stovky lidí zmizely. Snaží se je objevit i jejich zoufalí příbuzní. Ve čtvrtek pátrací akce, na které je nasazován velký počet záchranářů a těžká technika, skončí. Pokračovat budou jen v omezeném rozsahu, řekl včera na tiskové konferenci mluvčí úřadu pro krizové situace Sutopo Purwo Nugroho. Na nejpostiženějších místech se z bezpečnostních důvodů nebudou smět znovu stavět domy, ale vzniknou tam parky či sportoviště.

Osmatřicetiletý výrobce hraček Ondre, který ztratil manželku a dvě dcery, přijal zprávu o blížícím se konci pátrací akce smířlivě. »K čemu to stejně je? V tuto chvíli se stejně nedají těla obětí rozeznat,« řekl Reuters. Přesto však stále hledá mladší, dvouletou, dceru: »Nechci, aby měla pocit, že se ji její otec nikdy nesnažil najít. Moje duše by neměla klid.« Do zasažených oblastí, kde na 70 000 lidí přišlo o domov, proudí humanitární pomoc. Podle indonéské vlády, která nyní, na rozdíl od červencové a srpnové série zemětřesení na ostrově Lombok, přijímá pomoc ze zahraničí, jsou nyní nejvíce potřebné generátory, letadla, stany, zařízení na čištění vodu a polní zdravotnická zařízení. Sulawesi je jedním z pěti indonéských hlavních ostrovů a zemětřesení na něm i na těch ostatních jsou poměrně častá. V roce 2004 zemětřesení u Sumatry vyvolalo v Indickém oceánu tsunami, v jehož důsledku ve 13 zemích zemřelo 226 000 lidí, více než polovina z nich v Indonésii.

Živel v sobotu večer udeřil také na Haiti. Silné otřesy o síle 5,9 stupně si vyžádaly nejméně 11 obětí. Zraněny byly desítky lidí a budovy se zbortily v několika městech. V roce 2010 postihlo chudý karibský stát zemětřesení o síle 7,2 stupně. V jeho důsledku zahynulo kolem 230 000 lidí a na 300 000 dalších osob bylo zraněno. Řada lidí, které tehdejší otřesy připravily o střechu nad hlavou, dosud žije v nouzových přístřešcích.

(čtk)