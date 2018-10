Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozvojový plán Budvaru je za další metou

Národní podnik Budějovický Budvar otevřel nový logistický areál za 750 milionů korun. Je to jedna z nejdůležitějších součástí rozvojového plánu v hodnotě dvou miliard korun, po jehož dokončení v roce 2020 stoupne výrobní kapacita Budvaru na výstav dvou milionů hektolitrů piva.

Plánovaná návratnost investice do logistického centra je šest let. Plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet zvýší výkon logistiky.

»Získali jsme dvakrát větší skladovací kapacitu a o 60 procent jsme zvýšili náš výkon na nakládce kamionů. Především jsme ale uvolnili plochu ve výrobní části, na které v nejbližší době začneme stavět novou stáčírnu lahví a další budovy,« řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Dodal, že Budvar teď dokáže za den odbavit až o 70 % kamionů víc a zdvojnásobil skladovací kapacity. »To nám pomáhá zejména zvládat různé výkyvy v průběhu roku nebo týdne, abychom byli schopni zabezpečovat rostoucí poptávku. Centrum je plně automatizované, od chvíle, kdy paleta opustí výrobu, až po nakládku do kamionu se toho nemusí dotknout lidská ruka,« uvedl ředitel.

Areál se stavěl od podzimu 2016, letos v dubnu začal zkušební provoz. Automatický sklad pro 19 000 palet je s výrobní částí pivovaru propojen mostem pro obousměrnou dopravu palet s hotovými výrobky a vratnými obaly.

»Uvnitř mostu putují po jednokolejnicové závěsné dráze vozíky s paletami baleného piva (lahve a plechovky) přímo od stáčíren a do výroby putují palety s vratnými obaly přímo na výrobní linky. Zakladače následně umisťují palety do regálů vysokých 34 metrů. Ze skladu jsou palety dopravovány přímo do doků, kde je nakládka kamionů,« informoval mluvčí Budvaru Petr Samec.

Rozvojový plán pivovaru začal v roce 2015. Dvořák řekl, že během několika týdnů zprovozní Budvar nový ležácký sklep, nyní je ve zkušebním provozu. Výrobní kapacity pro dozrávání piva se zvýší o 150 až 200 tisíc hektolitrů. Investice je 250 mil. Kč. Do roku 2020 budou následovat třetí stáčírna lahví, nové oddělení spilky a nová varna. Až všechny investice za dvě miliardy korun skončí, roční výstav stoupne na dva miliony hektolitrů.

Ministr zemědělství Miroslav Toman věří, že Budvar se bude dál rozšiřovat. »Jsem rád, že mu roste výstav ... že zvyšujeme odvody pro Českou republiku,« řekl Toman. Budvar odvede letos do státního rozpočtu půl miliardy korun, loni peníze do rozpočtu kvůli vysokým investicím neodváděl.

Budvar měl loni tržby 2,47 mld. Kč, meziročně klesly o necelá tři procenta. Téměř o sedm procent byl nižší zisk před zdaněním, 314,7 mil. Kč. Budvar loni prodal 1,547 mil. hektolitrů piva, meziročně klesl výstav o čtyři procenta, a to navzdory vyššímu exportu. Pivovar s 670 zaměstnanci loni vyvezl rekordní objem piva. Do 76 zemí exportoval více než 990 000 hektolitrů piva, meziročně o 1,5 % více.

(ici)