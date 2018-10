Ilustrační FOTO - Haló noviny

Skončilo léto, ale sezona pokračuje

Celkem 224 331 uchazečů o zaměstnání evidoval ke konci září Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 60 584 osob méně. Meziměsíčně se pak počet registrovaných nezaměstnaných snížil o 6168, ovšem více než 16,5 tisíce uchazečů bylo z evidence vyřazeno, aniž by nastoupili do zaměstnání.

»V uplynulém měsíci došlo k dalšímu oživení pracovního trhu. Skončily dovolené a firmy opět rozjely naplno výrobu. Nadále pokračují sezonní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezona,« uvedl ÚP ČR.

Z evidence v září odešlo 49 792 uchazečů, do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci ale nastoupilo jen 33 267. Dalších 16 525 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. Ti zamířili na »sociálku« a v mnoha případech také podpořili »šedou« i »černou« ekonomiku.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 69 208 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2018 – 32,8 %, září 2017 – 26,1 %).

dosažitelných

Podíl takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 203 319) k obyvatelstvu stejného věku ke konci září klesl na tři procenta (srpen 2018 – 3,1 %, září 2017 – 3,8 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (7 %), Most (6,3 %), Ostrava-město (5,5 %), Chomutov (5,2 %), Ústí nad Labem (5,1 %), Bruntál (5 %), Znojmo (4,8 %) a Hodonín (4,7 %). Nejnižší naopak v okresech Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Jindřichův Hradec a Praha-východ (oba 1,3 %), Prachatice (1,4 %), Písek (1,5 %), Benešov, Plzeň-jih, Pelhřimov a Ústí nad Orlicí (všichni 1,6 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci září 316 132. Bylo to o 2908 více než v předchozím měsíci a o 110 051 více než v září 2017. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (6), Ústí nad Labem (3,9), Most (2,9), Jeseník (2,7), Bruntál (2,6), Znojmo (2,4), Hodonín (2,2) a Sokolov (2).

Zájem ze strany firem je podle generální ředitelky úřadu Kateřiny Sadílkové především o technické profese nejen na dělnických, ale i vyšších pozicích. Obecně měli podle ÚP ČR zaměstnavatelé v září největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, řezače plamenem, páječe, nebo kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře.

(ici)