Ilustrační FOTO - Pixabay

Průmysl »na dovolené«, stavebnictví roste

Průmyslová výroba v srpnu vzrostla meziročně o 1,9 procenta. Stavební produkce se zvýšila o 11,9 %.

K meziročnímu růstu průmyslu nejvíce přispěla výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, výroba elektrických zařízení a výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Produkce naopak klesla ve výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů, výrobě chemických látek a chemických přípravků a výrobě základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly o 4,1 %, přičemž tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v o 1,5 %, zatímco domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, stouply o 7,6 %.

»Letními výsledky průmyslu tradičně zamíchalo načasování dovolených. Dvouciferný růst výroby za červenec a následný mnohem slabší růst za srpen by měly být hodnoceny jako celek a výkyvy v jednotlivých měsících by neměly být brány nijak závažně,« uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Vliv dovolených se promítl hlavně do výroby motorových vozidel, kde sedmiprocentní růst v červenci vystřídal šestiprocentní pokles v srpnu, doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský.

Ve zpomalení dynamiky růstu se ale projevují také střednědobé faktory, upozornila analytička Komerční banky Monika Junicke. Průmyslové závody již podle ní delší dobu narážejí na své limity, chybí jim kvalifikovaní zaměstnanci a problémem začínají být i rostoucí vstupní náklady. Zhoršení nálady se pak ukazuje v předstihových indikátorech, které postupně klesají, dodala.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,4 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 2,4 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu v srpnu stoupl meziročně o 1,1 %.

Nízká srovnávací základna

»Stavebnictví po dvou letech útlumu zažívá letos oživení. Za celý rok 2018 by mělo vzrůst dvouciferným tempem, což bude ovšem částečně dáno poměrně nízkou srovnávací základnou loňského roku,« upozornil hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,3 % a inženýrské stavitelství si polepšilo o 15,8 %.

Stavební úřady v srpnu vydaly 7273 stavebních povolení, meziročně o devět procent méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,9 miliardy korun a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 3,3 %.

»Nadále přetrvává špatná situace kolem zahajování výstavby nových bytů,« připomněl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Počet zahájených bytů klesl o 5,9 % na 3090 bytů, počet dokončených bytů vzrostl o 21,6 % na 2917 bytů.

Růstu v oboru rozhodně neodpovídá vývoj zaměstnanosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu snížil meziročně o 2,1 %.

(ici)